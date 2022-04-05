Nihat Özdemir bıkkınlığını anlattı: Bu adamlarla uğraşılmaz!

Geldiğim günden beri yıpratıldım. Adeta yıldım. İnanın bu adamlarla asla uğraşılmaz. Ben de bugüne kadar iyi dayandım. 13 hakem ile ilgili alınan kararın Tahkim Kurulu’ndan dönmesi de istifa kararımda asla ve asla etkili olmadı. Maalesef yayın ihalesini gerçekleştiremedik. Katar’da yaptığımız son toplantıda da işler iyi gitmedi. Bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Her şeyin hayırlısı olsun, şimdi hayatımda yeni bir dönem başlıyor.