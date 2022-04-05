Nihat Özdemir bıkkınlığını anlattı: Bu adamlarla uğraşılmaz!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun artık "eski" başkanı olan Nihat Özdemir, POSTA'ya konuştu. Faik Gürses'e istifasını anlatan Özdemir oldukça sitemli ve bıkkındı. Yılgın bir hoşgörüyle kendisine yapılanları anlatan Türk futbolunun "Nihat Abi"si önemli açıklamalar yaptı.
Göreve geldiği günden bu yana yıpratıldığını söyleyen Nihat Özdemir, "Adeta yıldım. İnanın bu adamlarla asla uğraşılmaz" dedi.
Yayın ihalesi için bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği toplantısında; Nihat Özdemir depremi yaşandı. Görev süresinin bitmesine 1 yıl kalan TFF Başkanı Nihat Özdemir, flaş bir kararla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Özdemir’in ayrılığının ardından görevi hazirandaki genel kurula kadar ikinci başkan Servet Yardımcı devraldı. Yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar da TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi.
Gündeme bomba gibi düşen istifa haberinin ardından kamuoyunda Nihat Özdemir’in neden böyle bir karar aldığına yönelik iddialar ortaya atıldı. Yazarımız Faik Gürses, açıklamaları dört gözle beklenen Nihat Özdemir’e ulaştı. İşte Özdemir’in ağzından istifanın nedenleri:
"Uzun süredir aklımdaydı"
Bu anlık bir olay değildi. Uzun süredir kafamda şekillenen kararı uygulamaya koydum. Geçen hafta katıldığım UEFA görüşmelerimde bu konuyu kendi kendime açtım ve sonunda kararımı verdim. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ istifa sürecinde etken olmuştur. İstediğini yapmadım. Birçok yerde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın istifamda rol oynadığı yazılsa da bunun aslı astarı yok.
Bu anlık bir olay değildi. Uzun süredir kafamda şekillenen kararı uygulamaya koydum. Geçen hafta katıldığım UEFA görüşmelerimde bu konuyu kendi kendime açtım ve sonunda kararımı verdim. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ istifa sürecinde etken olmuştur. İstediğini yapmadım. Birçok yerde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın istifamda rol oynadığı yazılsa da bunun aslı astarı yok.
"İyi bile dayandım"
Geldiğim günden beri yıpratıldım. Adeta yıldım. İnanın bu adamlarla asla uğraşılmaz. Ben de bugüne kadar iyi dayandım. 13 hakem ile ilgili alınan kararın Tahkim Kurulu’ndan dönmesi de istifa kararımda asla ve asla etkili olmadı. Maalesef yayın ihalesini gerçekleştiremedik. Katar’da yaptığımız son toplantıda da işler iyi gitmedi. Bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Her şeyin hayırlısı olsun, şimdi hayatımda yeni bir dönem başlıyor.
Geldiğim günden beri yıpratıldım. Adeta yıldım. İnanın bu adamlarla asla uğraşılmaz. Ben de bugüne kadar iyi dayandım. 13 hakem ile ilgili alınan kararın Tahkim Kurulu’ndan dönmesi de istifa kararımda asla ve asla etkili olmadı. Maalesef yayın ihalesini gerçekleştiremedik. Katar’da yaptığımız son toplantıda da işler iyi gitmedi. Bunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Her şeyin hayırlısı olsun, şimdi hayatımda yeni bir dönem başlıyor.
Ağaoğlu başkanlık düşünmüyor
TFF başkanlığı için adaylar arasında gösterilen Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Riva’daki toplantının ardından şöyle konuştu:
Nihat Özdemir, sadece teşekkür etti, ‘Hakkınızı helal edin, Servet Bey devam edecek’ dedi ve çıktı. Saygı duymak lazım, gerçekten çok yoruldu. 1-2 ay içinde olağanüstü genel kurula gidilecek. Trabzonsporlu bir kişiye Allah’ın bahşedebileceği en iyi yerdeyim ben. Daha farklı bir mevki peşinde olan biri değilim. Kulübüme hizmet etme noktasındayım.
Uilenber ortalığı yakıp gitti
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, TFF MHK Eğitim Danışmanlığı görevinden ayrıldı. Yazılı bir açıklama yayınlayan Uilenberg özetle şu ifadeleri kullandı:
MHK’ya ve başkanına güvenmiyorum, desteklemiyorum. Adil ve dürüst değiller, devam edenler dahil tüm hakemler için çok tehlikeli. Görevlerinin sürmesi Türk hakemliğine daha fazla zarar verebilir. 8 Mart 2022 tarihi sonsuza kadar Türk hakemliğinde kara bir sayfa olarak kalacak.
Seçim haziranda
Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu, haziran ayında gerçekleştirilecek. O tarihe kadar başkanlık görevini Servet Yardımcı üstlenecek. Haziran ayındaki genel kurulda seçilecek başkanın görev süresi 1 yıl olacak. Haziran 2023’te bu kez olağan genel kurul yapılacak. Başkan adayları arasında; Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Servet Yardımcı ve Hamit Altıntop yer alıyor.