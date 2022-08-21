Nwakaeme adım adım Galatasaray'a! İşte sözleşme detayları

Habertürk'ün haberine göre, Galatasaray ile Nwakaeme arasında anlaşma sağlanmak üzere. Dursun Özbek ve ekibi, Okan Buruk'un talebi üzerine daha önce nabız yoklayıp vazgeçtikleri Nwakaeme ile yeniden masaya oturdu.