Nwakaeme adım adım Galatasaray'a! İşte sözleşme detayları
Galatasaray'da transfer devam ediyor. Hücumdaki yaratıcı oyuncu eksikliği ve kapalı defansları açma ihtiyacı için Okan Buruk, Anthony Nwakaeme ismine onay vermişti. Daha önce de Galatasaray'a önerilen Nijeryalı oyuncu, yüksek maliyetinden ötürü veto edilmişti. Buruk'un isteği sonucu yeniden masaya oturuldu ve anlaşma an meselesi.
Habertürk'ün haberine göre, Galatasaray ile Nwakaeme arasında anlaşma sağlanmak üzere. Dursun Özbek ve ekibi, Okan Buruk'un talebi üzerine daha önce nabız yoklayıp vazgeçtikleri Nwakaeme ile yeniden masaya oturdu.
Galatasaray, Nwakaeme ile bu kez orta yolu buldu. 33 yaşındaki yıldızla 2+1 yıllık bir kontrat üzerinde anlaşma sağlandı. Nwakaeme'nin yıllık 1.5 milyon euro ve bonus ücretler kazanacağı belirtildi.
Tecrübeli oyuncu geçen sezon Trabzonspor formasıyla 15 gol 10 asiste imza atmış ve şampiyonlukta ciddi pay sahibi olmuştu. Nwakaeme, Trabzonspor'la ücret konusunda anlaşamayınca takımdan ayrılmış ve serbest duruma düşmüştü.
Yıldız isim geçtiğimiz gün bir otelde görüntülenmiş ve Ümraniyespor - Galatasaray maçını takip ettiği görülmüştü.
5 Eylül'de bitecek transfer dönemi öncesi Galatasaray, Nwakaeme ile beraber 2 oyuncu daha alacak. Okan Buruk, Ümraniyspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Takviyeye ihtiyacımız var, en az 3 oyuncu daha almamız gerektiğini düşünüyorum" demişti.