23 Ağustos 2022 - 11:29Son Güncelleme:
Nwakaeme'de Arabistan gelişmesi! Galatasaray'ın teklifi kararını etkiledi
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Anthony Nwakaeme ile Galatasaray arasındaki görüşmeler devam ederken Arap yarımadasından Nijeryalı yıldıza sürpriz iki teklif geldi. Nwakaeme, kariyerini Arabistan'da sürdürmek istemiyor ve Galatasaray'la anlaşmak için teklifleri reddetti. Galatasaray ise fiyat artırmayı düşünmüyor.
23 Ağustos 2022 - 11:29 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Anthony Nwakaeme'yi yaptığı teklif sonrası taraflar görüşmelere başlamıştı. Sarı kırmızılıların ilk etapta 1.1 milyon euro'dan 1+1 yıllık anlaşma düşüncesi vardı. Ancak Fanatik'teki haber göre, sözleşme 2+1 yıllık olacak ve ücret ise 1.7 milyon euro'yu bulacak.
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Nwakaeme kariyerini iddiası olan bir kulüpte sürdürmek için Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Arabistan'a gitmeyi şu an için düşünmeyen Nwakaeme, 2 milyon euro'dan fazla yıllık ücret teklif eden 2 Arap kulübünü de reddetti.
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33 yaşındaki oyuncu daha önce Hull City ile de görüşmüş ancak maddi beklentilerinin fazla olması nedeniyle İngiliz ekibi masadan kalkmıştı. Nwakaeme, Galatasaray'dan da 2.1 milyon euro talep ediyor.
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