Nwakaeme'de Arabistan gelişmesi! Galatasaray'ın teklifi kararını etkiledi

Galatasaray'ın Anthony Nwakaeme'yi yaptığı teklif sonrası taraflar görüşmelere başlamıştı. Sarı kırmızılıların ilk etapta 1.1 milyon euro'dan 1+1 yıllık anlaşma düşüncesi vardı. Ancak Fanatik'teki haber göre, sözleşme 2+1 yıllık olacak ve ücret ise 1.7 milyon euro'yu bulacak.