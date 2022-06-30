Okan Buruk 5 yabancıya kapıyı gösterdi! İşte gidecek isimler
Galatasaray'da Okan Buruk'un göreve gelişi sonrası takımda bazı değişiklikler kapıda. Yabancı oyunu sayısının fazlalığı dikkat çekiyor ve Buruk'un talebiyle bazı isimlerle yollar ayrılacak. Galatasaray hem kontenjan açmak hem de maliyet düşürmek zorunda.
Marcao mecburen gidiyor
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray'da Marcao'nun satışı da dahil olmak üzere 6 yabancı oyuncuya yol göründü. Marcao'dan ciddi gelir beklenirken diğer 5 yabancı ise elden çıkarılmak isteniyor.
Sarı kırmızılılarda kontratlı 13 yabancı futbolcu var. 3 orta saha, bir santrfor, bir kanat forvet ve bir de stoper başta olmak üzere 7 yabancı daha almak isteyen Galatasaray, hem kontenjan açmak hem de maliyet düşürmek istiyor.
Sacha Boey
Beklentileri karşılayamayan Sacha Boey ile yollar ayrılacak. Bonservisine 1 milyon 150 bin Euro verilen ve yıllık 480 bin Euro alan Boey, Galatasaray’ın en kolay veda edebileceği isim.
Sekidika
İki senedir kiralanan ve geride kalan sezonda Eyüpspor’da da dikkat çeken bir oyun ortaya koyamayan Jesse Sekidika ile de yollar ayrılacak. İki yıl daha kontratı bulunan Nijeryalı oyuncunun yıllık ücreti 250 bin Euro.
Morutan
performansı ile hayal kırıklığı yaratan Olimpiu Morutan da gelişmesi ve düzenli olarak forma giymesi adına başka takıma kiralanacak. Bonservisine 3.5 milyon Euro ödenen ve sarı kırmızılılarla 4 yıl daha anlaşması bulunan Rumen oyuncudan beklenti büyük.
Diagne
1 sezon daha sözleşmesi bulunun Diagne bu yıl da kalırsa 2.4 milyon Euro garanti ücret alacak. Diagne daha önce de iki kez kiralanmış ancak Brugge ve Norwichi City tarafından bonservisi alınmamıştı.
Luyindama
Geçen sezonun ikinci yarısını Suudi Arabistan ekibi Al-Tawoon da geçiren Luyindama’nın yıllık 1 milyon 50 bin Euro’dan 2 senelik daha kontratı bulunuyor. Tecrübeli stoper takımda kalmaya en yakın aday ancak ilk hedef satış.