Okan Buruk listeyi verdi! Galatasaray'da sıra ayrılacaklarda

"Biz bir hayal kurduk. Onları ikna ederken kullandığım şey o. Biz, 'Yeniden şampiyon olacağız.' diyoruz. Yeniden Avrupa şampiyonu olacağız. Amacımız bu. "Galatasaray orta vadede yeniden Avrupa şampiyonu olacak. Bu işin lamı cimi yok, başka yolu da yok. Tek başına yürütmemin sebebi bu samimiyeti ve inancı aktarabilmek. Avrupa'da oynamıyoruz, geçen sezon 13. bitirdik. "Bu kadar zor durumda başka bir şeye ikna etmek için çok uğraşıyoruz. Sadece oyuncular değil eşleri, kardeşleri, babaları, eski takım arkadaşları, kendi eski sporcularımızla, Galatasaraylı olduğunu bildiğimiz ünlü sporcularla görüşüyoruz. O yüzden orada sahne oyuncuların. Bizim orada işimiz de yok yerimiz de yok."