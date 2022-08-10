Okan Buruk listeyi verdi! Galatasaray'da sıra ayrılacaklarda
Son olarak kadrosuna Lucas Torreira ve Mertens'i dahil eden sarı-kırmızılılar, transferde büyük bir sükse yapmıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuyla hareket eden Galatasaray yönetimi, şimdi ise ayrılacak isimlere ağırlık verdi. Başarılı teknik adamın kadroda düşünmediği isimler de belli oldu. İşte Aslan'da yol ayrımında olan isimler...
Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporlarıyla hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, Mertens ve Torreira'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Son olarak dün Erden Timur transfer konularıyla, "Transfer çalışmalarını hepsiyle ben yürütüyorum. En ufak stratejik hata yapmamak çok önemli. Ancak bu başkalarının hata yapacağı anlamına gelmesin. Nakış gibi işlemek gereken süreçler olduğu için başka biri girdiğinde sorun olabiliyor. Karşımızdaki insanlar bizden çok daha zeki. En ufak kelimeden mana çıkarabiliyorlar. 80 gündür gece saat 04.00'ten önce uyuyup, sabah saat 11.00'den sonra uyandığım gün yok."
"Biz bir hayal kurduk. Onları ikna ederken kullandığım şey o. Biz, 'Yeniden şampiyon olacağız.' diyoruz. Yeniden Avrupa şampiyonu olacağız. Amacımız bu. "Galatasaray orta vadede yeniden Avrupa şampiyonu olacak. Bu işin lamı cimi yok, başka yolu da yok. Tek başına yürütmemin sebebi bu samimiyeti ve inancı aktarabilmek. Avrupa'da oynamıyoruz, geçen sezon 13. bitirdik. "Bu kadar zor durumda başka bir şeye ikna etmek için çok uğraşıyoruz. Sadece oyuncular değil eşleri, kardeşleri, babaları, eski takım arkadaşları, kendi eski sporcularımızla, Galatasaraylı olduğunu bildiğimiz ünlü sporcularla görüşüyoruz. O yüzden orada sahne oyuncuların. Bizim orada işimiz de yok yerimiz de yok."
Galatasaray'da sıra ise ayrılacak isimlere geldi. Teknik direktör Okan Buruk, takımdan ayrılacak isimler konusunda da kararını verdi.
İşte deneyimli çalıştırıcının gelecek sezon kadroda düşünmediği o isimler:
SACHA BOEY
İlk geldiği dönemde performansıyla mest eden Sacha Boey, daha sonrasında ise büyük bir düşüşe geçti. Leo Dubois'i transfer eden ve bu bölgede Omar'ı da bulunduran Cimbom, kaynak oluşturmak ve yabancı sayısını azaltmak için 21 yaşındaki sağ bekle yollarını ayırabilir.
ÖMER BAYRAM
Sol bek bölgesinde Patrick van Aanholt ve Kazımcan Karataş'ı bulunduran Galatasaray'da Ömer Bayram da yol ayrımında. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, aspor.com.tr'ye yaptığı özel açıklamayla 31 yaşındaki oyuncuya talip olduklarını dile getirmişti.
JESSE SEKIDIKA
Galatasaray'a geldiği günden bu yana Konyaspor, OH Leuven, Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Jesse Sekidika, yabancı kontenjanında yer açılması için giden oyuncuların arasında yer alacak.
CICALDAU
Galatasaray'a büyük umutlarla 6.5 milyon Euro'ya transfer edilen Rumen orta saha Okan Buruk tarafından düşünülmüyor. 25 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor.