Okan Buruk'ta sürpriz gelişme! Yurt dışına mı gidiyor?

Gana ve Nijerya'dan atak

Bu bekleme süreci ise birçok risk doğurdu. Okan Buruk, iki Afrika ülkesi Gana ile Nijerya'dan teklif aldı. Tuttomercato'nun haberine göre, Gana ve Nijerya Futbol Federasyonları, Buruk'a milli takım teklifi yaptı. İtalya'daki kariyeri ve Türkiye'de kazandığı iki kupa, Buruk'a bu yolu açtı.