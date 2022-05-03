Okan Buruk'ta sürpriz gelişme! Yurt dışına mı gidiyor?
Galatasaray'da seçim sürecinin bir türlü tamamlanmaması nedeniyle ne yeni başkan ne de yeni teknik direktör belirlenebiliyor. Sarı kırmızılıların adeta 2 ayının boşa gittiği bu süreçte hedefteki teknik direktörler ve muhtemel transferlerde de elden kaçma ihtimali oluşuyor. Metin Öztürk'ün teknik direktörü adayı Okan Buruk'a da teklifler var.
Tüm planları askıda
Galatasaray'ın iki başkan adayı Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu, son günde iptal olan seçimin ardından büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. 11 Haziran'da yapılacağı açıklanan seçim için yeniden bekleme sürecine giren iki aday, sponsorluk, transfer ve teknik direktör temaslarını da askıya aldı.
11 Haziran bekleniyor
Özellikle Metin Öztürk, Türk teknik direktörde karar kılmaları halinde Okan Buruk'la çalışacaklarını bildirerek direkt isim vermişti. Buruk'un da teklifi kabul edeceğini açıklaması sonrası gözler 30 Nisan'daki seçime çevrilmişti, ancak seçim gerçekleşmedi. 11 Haziran'a ertelenen seçim sonrası Öztürk ve Hamamcıoğlu'nun temas kurduğu teknik direktörler, oyuncular, sponsorlar ve daha birçok detayda beklemeye geçildi.
Gana ve Nijerya'dan atak
Bu bekleme süreci ise birçok risk doğurdu. Okan Buruk, iki Afrika ülkesi Gana ile Nijerya'dan teklif aldı. Tuttomercato'nun haberine göre, Gana ve Nijerya Futbol Federasyonları, Buruk'a milli takım teklifi yaptı. İtalya'daki kariyeri ve Türkiye'de kazandığı iki kupa, Buruk'a bu yolu açtı.
Önceliği Galatasaray
Buruk'un ise hazirandaki seçime kadar Galatasaray'ı bekleyeceği ve sarı kırmızılıları çalıştırma hayalini sürdüreceği öğrenildi. Seçim sonrası Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olamazsa, alternatifleri değerlendirecek ancak önceliği bu görev.