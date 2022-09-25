Okan Buruk'tan Beknaz Almazbekov cevabı! Yusuf Demir ile beraber statüsü değişecek mi?
Galatasaray'da son dönemde Yusuf Demir'in Türk statüsüne geçme ihtimali konuşuluyor. Yusuf'un ardından yeni tartışma konusu da Beknaz Almazbekov oldu. Okan Buruk, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçı sonrası konuyla ilgili konuştu.
Galatasaray'ın Yusuf Demir ile ilgili yerli statüsünde oynaması konusundaki girişimleri sürüyor.
Her ne kadar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "FIFA kuralları gereği ve milli takım tercihi nedeniyle Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması mümkün değil, bu kural 5 yıl önce değişmiş" dese de, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in söylemleri, bu konunun henüz kapanmadığını gösterdi.
Galatasaray Yusuf'tan sonra şimdi de Beknaz Almazbekov'un durumunu konuşuyor. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Beknaz için ocak ayını işaret etti.
Buruk, Patrick van Aanholt'un sol forvet oynamasıyla ilgili soruya Beknaz'ın durumuyla cevap verdi ve şunları söyledi:
Aslında Patrick'in yerine orada Beknaz var. Ancak Beknaz yabancı statüsünde, 14 yabancı arasına yazamadık ve lig kadromuzda yer alamıyor. Yabancı sayısı ve kendi milli takım durumu nedeniyle U21 kuralına da dahil edemiyorduk. Belki ocak ayından sonra bu durum değişebilir. Fakat şu anda bizde oynayamayacağı için ona daha sonra şans verdim.
Neden U21 kuralına dahil değil?
Galatasaray'ın altyapısından yetişen Kırgız futbolcu Beknaz Almazbekov, kurallardan ötürü yabancı oyuncu sayılıyor ve bu sezon 14 yabancı arasında yer alamadı. Kurala göre 21 yaş altı oyuncular milli takım şartını yerine getirdiği takdirde yabancı olarak sayılmıyor ve kadroya dahil edilebiliyor. (Örneğin Galatasaray'ın yeni transferi Mathias Ross Jensen)
Ancak Beknaz, 21 yaş altında en az 10 kez milli olma şartını henüz karşılamadığı için yabancı sayılıyor. Okan Buruk, ocak ayına kadar Beknaz'ın bu sınırı geçmesi halinde ligin ikinci yarısında oyuncuyu kadroya dahil edecek.
Beknaz yine yabancı oyuncu statüsünde oynayabilecek ancak 14 yabancı sınırına takılmayacak.
Galatasaray'a 13 yaşında transfer olan Beknaz Almazbekov, 5 yıldır Türkiye'de olmasına rağmen Türk vatandaşlığına geçse bile Türk statüsünde oynayamıyor. Kurala göre, profesyonel olduktan 5 yıl sonra Türk statüsü için başvuru yapılabiliyor ve başvurudan 5 yıl sonra oyuncu, hala ülkesinin milli takımına seçilmediyse Türk statüsüne geçebiliyor.