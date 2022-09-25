Okan Buruk'tan Beknaz Almazbekov cevabı! Yusuf Demir ile beraber statüsü değişecek mi?

Buruk, Patrick van Aanholt'un sol forvet oynamasıyla ilgili soruya Beknaz'ın durumuyla cevap verdi ve şunları söyledi:

Aslında Patrick'in yerine orada Beknaz var. Ancak Beknaz yabancı statüsünde, 14 yabancı arasına yazamadık ve lig kadromuzda yer alamıyor. Yabancı sayısı ve kendi milli takım durumu nedeniyle U21 kuralına da dahil edemiyorduk. Belki ocak ayından sonra bu durum değişebilir. Fakat şu anda bizde oynayamayacağı için ona daha sonra şans verdim.