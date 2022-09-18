Okan Buruk'tan Dubois kararı! Yeni rolü belli oldu
Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez süre aldı. Konyaspor maçında uzatmalarla beraber 21 dakika süre alan sağ bek Dubois, galibiyet golünün asistini yaptı. Fransız oyuncu ilk 11'e monte edilecek ancak, bir sürprizle...
Galatasaray'da Leo Dubois, Konyaspor maçında ilk kez bir resmi maçta sarı kırmızılı formayı giydi. Sağ bek mevkiisi için transfer edilen Dubois, Sacha Boey'nin müthiş çıkışı sonrası farklı bir rolde kullanılacak. Konyaspor karşısında Patrick van Aanholt'un yerine oyuna giren ve sol bek oynayan oyuncu, sonraki maçlarda da bu bölgede görev yapacak.
Dubois daha önce Fransa Milli Takımı'nda ve Olimpik Lyon'da da ihtiyaç nedeniyle sol bek oynamıştı. Asıl pozisyonu defansın sağı olan oyuncu, Aanholt'un kötü performansı ve Boey'nin iyi gidişi nedeniyle sol bekte görev alacak.
Galibiyet golünün asistini yapması ve hücuma verdiği katkı ile göz dolduran Dubois, Aanholt'un 78 dakikada yapamadığını kısa sürede yaparak Okan Buruk'un da gözüne girdi.
Aanholt'tan memnun olmayan Buruk, sonraki maçlarda Hollandalı oyuncuyu kesmeyi planlıyor. Yeterince şans tanınan ancak fırsatları iyi değerlendiremeyen Aanholt ise kulübeye çekilecek. Yaz transfer döneminde Aanholt'un yerine oyuncu bakılmış fakat hem bütçeye uygun hem kaliteli bir isim bulunamamıştı.