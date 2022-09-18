Okan Buruk'tan Dubois kararı! Yeni rolü belli oldu

Galatasaray'da Leo Dubois, Konyaspor maçında ilk kez bir resmi maçta sarı kırmızılı formayı giydi. Sağ bek mevkiisi için transfer edilen Dubois, Sacha Boey'nin müthiş çıkışı sonrası farklı bir rolde kullanılacak. Konyaspor karşısında Patrick van Aanholt'un yerine oyuna giren ve sol bek oynayan oyuncu, sonraki maçlarda da bu bölgede görev yapacak.