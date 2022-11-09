Okan Buruk'tan Haris Seferovic için 'mutsuzluk' göndermeli cevap!
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ofspor maçı sonrası konuştu. Karşılaşmadan 2-1'lik sonuçla tur atlayarak ayrılan Galatasaray'da ilk gol, takımın tartışmalı yıldızı Haris Seferovic'ten geldi. Buruk, oyuncusuyla ilgili konuştu.
Gole pek sevinmedi
Galatasaray - Ofspor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, Haris Seferovic'le ilgili konuştu.
Takımının beraberlik golünü atan Seferovic gol sonrası herhangi bir mutluluk veya heyecan belirtisiz göstermezken gol sevincini yüzü asık ve durgun şekilde kutladı.
Bu hali dikkat çeken Seferovic için sorulan "Yola devam edecek misiniz?" sorusunu cevaplayan Buruk şunları söyledi:
"Ayrılmak isterse..."
Oyuncularımın hepsiyle devam etmek istiyorum. Seferovic de dahil. Bazen oyuncuların mutsuzluğu oluyor. Transfer döneminde ayrılma isteği geliyor. Orada karar vermeniz gerekiyor
Oyuncularımın hepsiyle devam etmek istiyorum. Seferovic de dahil. Bazen oyuncuların mutsuzluğu oluyor. Transfer döneminde ayrılma isteği geliyor. Orada karar vermeniz gerekiyor
Üçüncü forvet konumunda
Buruk'un bu cevabı ise Galatasaray'ın Seferovic ile yola devam etmek istediğini ancak İsviçreli golcünün kalmak istememesi halinde bir karar verileceğini ortaya koydu. Seferovic, Icardi ve Gomis'in ardından takımdaki 3. forvet konumunda ve bu durumdan mutsuz.
Satın alma opsiyonu var
Benfica'dan büyük umutlarla kiralanan oyuncu, ligin ilk haftalarında ayağına gelen fırsatları iyi kullanamamış ve Yunus Akgün-Kerem Aktürkoğlu ikilisiyle beraber yedeğe çekilmişti.
Seferovic'in sözleşmesinde 2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.