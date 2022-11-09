Okan Buruk'tan Haris Seferovic için 'mutsuzluk' göndermeli cevap!

Gole pek sevinmedi

Galatasaray - Ofspor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, Haris Seferovic'le ilgili konuştu.

Takımının beraberlik golünü atan Seferovic gol sonrası herhangi bir mutluluk veya heyecan belirtisiz göstermezken gol sevincini yüzü asık ve durgun şekilde kutladı.

Bu hali dikkat çeken Seferovic için sorulan "Yola devam edecek misiniz?" sorusunu cevaplayan Buruk şunları söyledi: