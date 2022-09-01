Omar'dan Galatasaray'a şok talep! Hem şaşırttı hem kızdırdı

Galatasaray Omar Elabdelloui ile yollarını ayırmak için oyuncuya ve menajerine talebini iletti. Hürriyet'teki habere göre, teklif getirmesi istenen Omar ise menajeri aracılığıyla kalan 1 yıllık sözleşmesindeki ücretin hepsinin verilmesini istedi.

Bu talep ise Galatasaray yönetimini hem şaşırttı hem sinirlendirdi. Yöneticilerin Omar için yapılan fedakarlıklardan sonra bu tip bir tutumu hoş karşılamadığı öğrenildi.