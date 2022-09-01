Omar'dan Galatasaray'a şok talep! Hem şaşırttı hem kızdırdı
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui şoku yaşanıyor. Norveçli oyuncuyla yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, sağ bekte yoluna Boey ve Dubois ile devam edecek. 30 yaşındaki oyuncuya ve menajerine iletilen talep sonrası, Omar cephesinden gelen yanıt Galatasaray'ı hayli şaşırttı.
Galatasaray Omar Elabdelloui ile yollarını ayırmak için oyuncuya ve menajerine talebini iletti. Hürriyet'teki habere göre, teklif getirmesi istenen Omar ise menajeri aracılığıyla kalan 1 yıllık sözleşmesindeki ücretin hepsinin verilmesini istedi.
Bu talep ise Galatasaray yönetimini hem şaşırttı hem sinirlendirdi. Yöneticilerin Omar için yapılan fedakarlıklardan sonra bu tip bir tutumu hoş karşılamadığı öğrenildi.
Norveçli oyuncu 2021 yılbaşında geçirdiği havai fişek kazası nedeniyle 1 yıl kadar sahalardan uzak kalmıştı. O dönem Galatasaray, futbol kaynaklı olmayan bir sebeple yaralanan Omar'ın sözleşmesini ücretsiz feshedebilir ve oyuncuyu serbest bırakabilirdi.
Ancak o dönem başkan olan merhum Mustafa Cengiz ve yönetimi başta olmak üzere tüm Galatasaray camiası oyuncuya sahip çıkmıştı. 1.4 milyon euro'luk ücreti ödenmeye devam eden Omar, Galatasaray'a borçlandığını ve minnet duyduğunu açıklamıştı.
Galatasaray'ın hem maddi hem de manevi desteğiyle sahalara dönen Omar, futbola geri kazandırıldı. Artık yolların ayrılması gerektiğine inanan Galatasaray ise Omar'dan ayrılık konusunda kolaylık bekliyordu. Fakat alınan cevap sarı kırmızılılarda hayal kırıklığı yaratmış durumda.