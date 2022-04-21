Ömer Bayram'dan transfer açıklaması! 'Bazen Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorum ama...'
Galatasaray'ın oyuncusu Ömer Bayram, altyapısını aldığı ülke olan Hollanda'daki spor basınına açıklamalar yaptı. Ömer Bayram Türkiye'ye geliş sürecini, Galatasaray'a yükselmesini ve gelecek planlarını anlattı.
Hollanda basınına konuşan Ömer Bayram, Türkiye kariyerine Kayserispor formasıyla başlamış, ardından Akhisarspor'da oynamış ve Galatasaray'a transfer olmuştu.
Ömer, Kayserispor'a gelişini şöyle anlattı:
Türk olduğum için Türkiye'den zaten düzenli bir ilgi vardı. NAC ile sözleşme konusunda anlaşamamıştık, bundan dolayı Kayserispor'dan gelen teklifi kabul etmeye karar verdim. Ailemin de Kayserili olması seçimimi benim için daha da kolaylaştırdı. Gelirken bile aklımda Galatasaray vardı.
"Maaş faktörü önemliydi"
Türkiye'ye gelişimde maaş teklifinin rolü elbette vardı. Ben zengin bir aileden gelmiyorum. Ailemi maddi olarak iyi duruma getirmek istedim. Türkiye'de Hollanda'dan daha çok para kazanırsınız çünkü maaşlar orada brüt ödenirken burada net ödeniyor.
Türkiye'ye gelişimde maaş teklifinin rolü elbette vardı. Ben zengin bir aileden gelmiyorum. Ailemi maddi olarak iyi duruma getirmek istedim. Türkiye'de Hollanda'dan daha çok para kazanırsınız çünkü maaşlar orada brüt ödenirken burada net ödeniyor.
Galatasaray'a yükselişi
4 sezon Kayserispor ve ardından Akhisarspor'da oynadım. Akhisarspor'la kupa kazandım ve milli takıma kadar yükseldim. Galatasaray hayalimdeki kulüp olduğu için bu çok önemliydi. Anlaşma kesinleştiğinde bile Galatasaray'a transfer olduğuma inanamadım. Çocukluktan beri taraftarıydım, tüm formaları bende vardı. Bu bir rüyanın gerçekleşmesiydi.
4 sezon Kayserispor ve ardından Akhisarspor'da oynadım. Akhisarspor'la kupa kazandım ve milli takıma kadar yükseldim. Galatasaray hayalimdeki kulüp olduğu için bu çok önemliydi. Anlaşma kesinleştiğinde bile Galatasaray'a transfer olduğuma inanamadım. Çocukluktan beri taraftarıydım, tüm formaları bende vardı. Bu bir rüyanın gerçekleşmesiydi.
"Şampiyonlar Ligi'in unutmayacağım"
Yıllardır uzaktan takip ettiğim bir kulübün içindeydim. Normalde Şampiyonlar Ligi maçlarını Real Madrid ve PSG televizyonlarından izlerdim. Ama artık sahadaydım ve oynuyordum. Bu anları asla unutmayacağım.
Yıllardır uzaktan takip ettiğim bir kulübün içindeydim. Normalde Şampiyonlar Ligi maçlarını Real Madrid ve PSG televizyonlarından izlerdim. Ama artık sahadaydım ve oynuyordum. Bu anları asla unutmayacağım.
"Bazen Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorum ama..."
Hedefim daha fazla kupa kazanmak. Kariyerimi de Galatasaray'da bitirmek istiyorum. Bazen yurt dışında bir macera düşünüyorum ama Galatasaray'da ne kadar mutlu olduğumu fark ettiğimde vazgeçiyorum.
Hedefim daha fazla kupa kazanmak. Kariyerimi de Galatasaray'da bitirmek istiyorum. Bazen yurt dışında bir macera düşünüyorum ama Galatasaray'da ne kadar mutlu olduğumu fark ettiğimde vazgeçiyorum.