Ömer Bayram'dan transfer açıklaması! 'Bazen Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorum ama...'

Hollanda basınına konuşan Ömer Bayram, Türkiye kariyerine Kayserispor formasıyla başlamış, ardından Akhisarspor'da oynamış ve Galatasaray'a transfer olmuştu.

Ömer, Kayserispor'a gelişini şöyle anlattı:

Türk olduğum için Türkiye'den zaten düzenli bir ilgi vardı. NAC ile sözleşme konusunda anlaşamamıştık, bundan dolayı Kayserispor'dan gelen teklifi kabul etmeye karar verdim. Ailemin de Kayserili olması seçimimi benim için daha da kolaylaştırdı. Gelirken bile aklımda Galatasaray vardı.