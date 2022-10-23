23 Ekim 2022 - 10:16Son Güncelleme:
Önce Kerem, şimdi Yunus! Galatasaray'da beklenen oluyor
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Galatasaray'da sezon başından beri bekleneni veremeyen Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün sıra sıra kulübeye çekiliyor. Geçtiğimiz hafta Kerem'i yedek oturtan Okan Buruk, şimdi de Yunus'u kızağa çekecek.
23 Ekim 2022 - 10:16 Son Güncelleme:
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Galatasaray Adana Demirspor ve Kayserispor deplasmanlarında üst üste puan kayıpları yaptıktan sonra yeniden çıkış arıyor. Evinde Alanyaspor'u ağırlayacak olan sarı kırmızılılarda Okan Buruk, elindeki geniş kadroyu en iyi şekilde kullanmanın yollarını deneyecek.
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Hafta içi Türkiye Kupası'nda 7-0'lık Kastamonuspor galibiyeti alan Galatasaray'da Buruk, 2 gol atan Rashica'dan memnun kaldı. Alanyaspor maçında da oyuncusuna ilk 11'de şans vermek isteyen tecrübeli hoca, Yunus Akgün'ü kenara çekecek.
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Okan Buruk yerli oyuncu haklarını ise Abdülkerim, Kazımcan ve Kerem'den yana kullanmayı planlıyor. 26 yaşındaki Rashica şimdiye dek 3 lig maçında 52 dakika, Kupa'da ise 62 dakika süre aldı.
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