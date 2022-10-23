Önce Kerem, şimdi Yunus! Galatasaray'da beklenen oluyor

Galatasaray Adana Demirspor ve Kayserispor deplasmanlarında üst üste puan kayıpları yaptıktan sonra yeniden çıkış arıyor. Evinde Alanyaspor'u ağırlayacak olan sarı kırmızılılarda Okan Buruk, elindeki geniş kadroyu en iyi şekilde kullanmanın yollarını deneyecek.