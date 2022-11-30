Önder Karaveli'den ilk kez itiraf etti! 'Emirhan İlkhan'ın davranışları çok değişmişti'

"Davranışlarında sorunlar oldu"

Emirhan'ın o dönem çok fazla yukarılara çıkarıldığını söyleyen Karaveli, "Emirhan'la hem antrenmanlarda hem dışarıda sürekli iletişim halindeydik. Ancak hem oyunu açısından hem de davranışlarında bazı sorunlar yaşamaya başladı. O kadar yukarıya taşınmıştı ki, genç bir oyuncunun bunu taşıması kolay değil" dedi.