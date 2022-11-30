Önder Karaveli'den ilk kez itiraf etti! 'Emirhan İlkhan'ın davranışları çok değişmişti'
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli, siyah beyazlılarda beraber çalıştığı Emirhan İlkhan'la ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Karaveli, Emirhan'ı yedek bıraktığı için çok eleştirildiği dönemi anlattı ve oyuncusunu yedek bırakma sebebini açıkladı.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kısa bir süre Adanaspor'da çalışan Önder Karaveli, Tivibu Spor'a konuştu. Karaveli, Beşiktaş döneminde çok eleştirildiği bir konuya açıklık getirdi. Altyapının eski hocası olması nedeniyle genç oyunculara öncelik vermesi beklenen Karaveli, Emirhan İlkhan'ı uzun süre yedek bekletmişti. Bu nedenle eleştirilen Karaveli, "Emirhan'ın davranışları çok değişmişti" dedi.
"Davranışlarında sorunlar oldu"
Emirhan'ın o dönem çok fazla yukarılara çıkarıldığını söyleyen Karaveli, "Emirhan'la hem antrenmanlarda hem dışarıda sürekli iletişim halindeydik. Ancak hem oyunu açısından hem de davranışlarında bazı sorunlar yaşamaya başladı. O kadar yukarıya taşınmıştı ki, genç bir oyuncunun bunu taşıması kolay değil" dedi.
"Durumu fark edince önlem aldık"
Karaveli, davranışlardaki bu değişimi görünce önlem olarak oyuncuyu yedek bıraktıklarını söyledi ve şöyle konuştu:
O sırada desteğe ihtiyacı vardı, biz de ekibimle beraber bunu sağladık. OyuncumuzUn durumunu fark edince bir süre dinlenmesinin ve dışarı kalmasının iyi geleceğine inandık. Süreç uzayınca da eleştiriler geldi.
Çebi devreye girmiş
Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferine de değinen tecrübeli hoca, "Torino devreye girince başkanımız 'onlar ne veriyorsa aynısını verelim' dedi. Ancak Emirhan sadece menajeriyle görüşmemizi istedi ve gitmek istediğini iletti. Oyuncumla kötü olmak istemem ve bu nedenle verdikleri emeklere teşekkür etmemiz gerekiyordu" dedi.
Emirhan ise bu yaşananların ardından 4.5 milyon euro'ya Torino'nun yolunu tuttu. 18 yaşındaki oyuncu Serie A ekibinde bu sezon 4 maçta 87 dakika süre alabildi. Devre arasında düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanması söz konusu.