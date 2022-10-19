19 Ekim 2022 - 09:54Son Güncelleme:
Ozan Kabak forvet gibi! Bu sezon hem atıyor hem attırıyor
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Galatasaray'ın eski oyuncusu Ozan Kabak sezon başında Schalke 04'ten bir diğer Bundesliga ekibi Hoffenheim'a transfer olmuştu. Kariyerinde uzun süredir çıkış arayan milli stoper, o çıkışı bulmuş gibi görünüyor. Ozan bu sezon hem defansta hem hücumda iyi gidiyor.
19 Ekim 2022 - 09:54 Son Güncelleme:
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Altın çağı
Hoffenheim forması giyen milli oyuncu Ozan Kabak, sezon başında takıma katılmıştı. Schalke 04'ten 5 milyon euro'ya transfer edilen 22 yaşındaki oyuncu, yeni takımında kendini buldu.
Daha önce Liverpool forması da giyen Ozan, büyük eleştiriler almıştı ancak şu anda adeta altın çağını yaşıyor.
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3 gol 3 asist
Bu sezon Hoffenheim ile tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Ozan, 3 gol 3 asiste imza attı. Son olarak Almanya Kupası 2. tur maçında eski takımı Schalke'ye karşı 1 gol 1 asistle oynayan Ozan, Hoffenheim'ın 5-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.
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En skorer dönemi
Tüm kariyerindeki en skorer dönemini geçiren Ozan, ligdeki 10 maçta 1 gol 2 asist, kupadaki 2 maçta ise 2 gol 1 asistle oynuyor.
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