Ozan Tufan koptu gidiyor! Sosyal medyadan paylaştı: Mesut Özil'de de karar...

Fenerbahçe’de, 24 Mart’ta Ozan Tufan’la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil’in durumu önümüzdeki hafta netleşecek... Ünlü futbolcunun menajeri İstanbul’a gelerek sarı lacivertli yöneticilerle görüşecek.

SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ

Bu toplantıda iki tarafın görüşleri ve istekleri masaya yatırılacak ve yol haritası belirlenecek. Mesut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Fenerbahçe’de mutlu olduğunu vurgulayarak ayrılmayı düşünmediğini ima etmişti. Tecrübeli futbolcunun, gelecek sezon da takımda kalmak istediğini menajeri aracılığıyla yönetime ileteceği öğrenildi.

37 MAÇTA 9 GOL, 3 ASiST

Yönetim kanadının ise Mesut’tan birtakım isteklerde bulunacağı ve “Kalıp kalmayacağına yönelik kararda yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik direktörün düşüncesi önemli rol oynayacak” diyeceği belirtildi. Geçen sezonun devre arasında transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

OZAN TUFAN KOPTU GİDİYOR

Fenerbahçe’de Mesut Özil’in durumu belirsizliğini korurken, aynı gün kadro dışı bırakılan Ozan Tufan konusunda olumsuz bir hava hakim. Kalması yönünde herhangi bir talep oluşmayan tecrübeli oyuncunun yol ayrımında olduğu ve sezon sonu büyük olasılıkla takımdan ayrılacağı belirtildi.