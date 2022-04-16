Ozan Tufan koptu gidiyor! Sosyal medyadan paylaştı: Mesut Özil'de de karar...
Ünlü futbolcu Mesut Özil'in menajeri, Fenerbahçe yönetimi ile görüşmek için İstanbul’a geliyor. 24 Mart’ta kadro dışı bırakılan Mesut’un menajeri ile yapılacak toplantıda taraflar isteklerini ortaya koyacak ve yol haritası belirlenecek. Mesut kalmak istiyor. Yönetim ise bu konuya yeni hocayla birlikte karar verme düşüncesinde.
Fenerbahçe’de, 24 Mart’ta Ozan Tufan’la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil’in durumu önümüzdeki hafta netleşecek... Ünlü futbolcunun menajeri İstanbul’a gelerek sarı lacivertli yöneticilerle görüşecek.
SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ
Bu toplantıda iki tarafın görüşleri ve istekleri masaya yatırılacak ve yol haritası belirlenecek. Mesut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Fenerbahçe’de mutlu olduğunu vurgulayarak ayrılmayı düşünmediğini ima etmişti. Tecrübeli futbolcunun, gelecek sezon da takımda kalmak istediğini menajeri aracılığıyla yönetime ileteceği öğrenildi.
37 MAÇTA 9 GOL, 3 ASiST
Yönetim kanadının ise Mesut’tan birtakım isteklerde bulunacağı ve “Kalıp kalmayacağına yönelik kararda yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik direktörün düşüncesi önemli rol oynayacak” diyeceği belirtildi. Geçen sezonun devre arasında transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.
OZAN TUFAN KOPTU GİDİYOR
Fenerbahçe’de Mesut Özil’in durumu belirsizliğini korurken, aynı gün kadro dışı bırakılan Ozan Tufan konusunda olumsuz bir hava hakim. Kalması yönünde herhangi bir talep oluşmayan tecrübeli oyuncunun yol ayrımında olduğu ve sezon sonu büyük olasılıkla takımdan ayrılacağı belirtildi.
- Trabzonspor galibiyeti unuttu! 4 maçta 9 puanlık kayıp
- Cengiz Ünder'den İtalyanları kızdıran sözler!
- Fenerbahçe'de transfer haritası! 4 yerli futbolcuya 1 yabancı futbolcu
- Ozan Tufan koptu gidiyor! Sosyal medyadan paylaştı: Mesut Özil'de de karar...
- Abdullah Avcı: Takım bugün bir şampiyon gibi oynadı