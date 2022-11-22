Patrick van Aanholt Galatasaray yönetimini şoke etti
Galatasaray'da devre arası Patrick van Aanholt ile yolların ayrılması planlanıyor. Hollandalı oyuncu uzun süredir devam eden düşük performansı nedeniyle gözden çıkarıldı ve ayrılık pazarlıkları başladı. Aanholt'un ilk etaptakİ isteği ise Galatasaray yönetimini hayli şaşırttı.
Maaşı kemiksiz 2.6 milyon euro
Galatasaray Patrick van Aanholt'u göndermeye hazırlanıyor. Ancak ayrılık sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Sarı kırmızılılardan yıllık ücreti 2.6 milyon euro. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinde bonuslar da var ve bunlarla beraber maliyeti yıllık 3 milyon euro'yu geçiyor.
Milliyet'teki habere göre, Aanholt fesih görüşmelerinde takımdan ayrılmak için kalan 1.5 sene için net 2 milyon 850 bin euro talebinde bulundu. Hatta Aanholt bu süre içerisinde kazanılacak bonusların da elde edilmiş gibi kendisine verilmesini istedi.
Bu süreçte sözleşmesinde toplamda 1 milyon 50 bin euro bonus maddesi bulunan Aanholt’un, bu rakamın önemli bir bölümünü istediği öğrenildi. Bunun da yaklaşık 750 bin euro olduğu ifade edildi.
Böylece Galatasaray, devre arasında Aanholt ile yollarını ayırması durumunda faturası çok ağır olacak. Tecrübeli oyuncunun kontratının feshedilmesi halinde yaklaşık 3.5 milyon euro alacağı bildirildi.
Galatasaray, Aanholt'u göndermek için fesih değil kiralama ya da satış yolunu da deneyecek. Talip olan kulüp çıkarsa tecrübeli sol bekin maaşının en azından bir kısmını Galatasaray ödeyecek ve zarar daha az olacak.