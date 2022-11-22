Patrick van Aanholt Galatasaray yönetimini şoke etti

Milliyet'teki habere göre, Aanholt fesih görüşmelerinde takımdan ayrılmak için kalan 1.5 sene için net 2 milyon 850 bin euro talebinde bulundu. Hatta Aanholt bu süre içerisinde kazanılacak bonusların da elde edilmiş gibi kendisine verilmesini istedi.