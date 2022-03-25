Portekiz maçında penaltıyı kaçıran Burak Yılmaz'a destek
Türkiye dün gece Portekiz'e 3-1 yenildi ancak unutulmaz bir maç oynadı. 2-0 geriden gelip dakika 85'te durumu 2-2'ye getirme şansı yakalayan Türkiye'de Burak Yılmaz, penaltıyı auta attı. Maç sonu büyük üzüntü yaşayan Burak Yılmaz'a eleştiriler kadar da destek de geldi.
Portekiz - Türkiye maçında dakikalar 85'i gösterirken Milliler Enes Ünal'la penaltı kazanmış ve Burak Yılmaz topun başına geçmişti. Topu doksana göndermek isteyen Burak, üstten auta atınca beraberlik şansı kaçtı. Arkasından kontra ataktan Portekiz golü gelince umutlar tamamen bitti.
Maç sonu gözyaşlarını tutamayan Burak Yılmaz'a ise sosyal medyada eleştiri, yakın çevresinden destek geldi.
Kuntz: O olmasa burada olmayacaktık
Teknik direktör Stefan Kuntz, "Burak'la henüz konuşmadık. Maç sonunda bir grup oluşturduk saha içerisinde, biraz da onu rahatlatmak için. 'Bu takımın kaptanı olduğun için gurur duymalısın' dedik. Letonya’da attığı penaltı golü olmasaydı bugün play-off maçını oynuyor olmazdık. Takım için önemli bir durumdu, ele geçirilen bir fırsattı ama bazen şansa ihtiyacınız oluyor" dedi.
Kerem: Canı sağ olsun
Takım arkadaşlarından Kerem Aktürkoğlu, "Yenebilseydik Kuzey Makedonya ile evimizde oynayacaktık. Burak ağabeyimizin ayağına sağlık. Penaltıyı kaçırdı, onun canı sağ olsun. Yapacak bir şey yok. O kaçırmasa biz de kaçırabilirdik. Türk milletinden de özür diliyoruz" dedi.
Dilmen: İhale ona mı kaldı?
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ise kaçan penaltıyla ilgili, "Türkiye'nin en iyi penaltıcısı penaltıyı attı. Son 17 penaltısını gole çevirmiş, olmadı işte... İhale Burak Yılmaz'a mı kaldı şimdi? Burak Yılmaz, son maçını Konya’da alkışlar altında oynamalı, İtalya maçıyla bırakmalı" yorumunu yaptı.
Belözoğlu bu fotoğrafı paylaştı
Burak Yılmaz'la yakın arkadaş olduğu bilinen Emre Belözoğlu ise resmi Instagram hesabından Burak'a destek paylaşımı yaptı ve "Kral" göndermesinde bulundu.
Enes'e bırakmalı mıydı?
Burak Yılmaz her ne kadar sosyal medyada penaltıyı Enes Ünal'a bırakmadığı için tepki görse de Milli Takım'ın penaltılarını yıllardır o kullanıyor.
Enes ise bu sezon LA Liga oldukça iyi bir performans gösteriyor. Getafe'nin penaltıcısı olan Enes, kullandığı tüm penaltıları gole çevirdi.
Milli formaya veda
Burak, Portekiz maçıyla beraber milli takım kariyerini sonlandırdı. Tecrübeli golcünün sezon sonunda futbolu bırakma ihtimali de bulunuyor.