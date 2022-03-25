Portekiz maçında penaltıyı kaçıran Burak Yılmaz'a destek

Enes'e bırakmalı mıydı?

Burak Yılmaz her ne kadar sosyal medyada penaltıyı Enes Ünal'a bırakmadığı için tepki görse de Milli Takım'ın penaltılarını yıllardır o kullanıyor.

Enes ise bu sezon LA Liga oldukça iyi bir performans gösteriyor. Getafe'nin penaltıcısı olan Enes, kullandığı tüm penaltıları gole çevirdi.