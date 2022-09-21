Rangers'ta Rıdvan Yılmaz tartışmasına başkan yardımcısı da dahil oldu!

"Fark yaratamadı" denmişti

Taraftar temsilcisi, Rıdvan transfer için "Pahalı bir transfer olmasına rağmen ilk 11'de oynamak için yeterli bir performans göstermiyor. Bonservisi yüksekti ancak hala bir fark yaratamadı" demişti.

Kulüp televizyonuna konuşan Bennett, bu eleştiri için şu ifadeleri kullandı: