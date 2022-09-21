Rangers'ta Rıdvan Yılmaz tartışmasına başkan yardımcısı da dahil oldu!
Glasgow Rangers'ın Beşiktaş'tan transfer ettiği Rıdvan Yılmaz henüz düzenli olarak forma giymeye başlamadı. Borna Barisic'le forma yarışına girmesi beklenen Rıdvan için taraftar, yönetime eleştiride bulunmuştu. O eleştiriye yönetimden cevap geldi.
İskoçya devi Glasgow Rangers'ta Rıdvan Yılmaz tartışması sürüyor. Taraftar gruplarının Rıdvan Yılmaz transferiyle ilgili yönetimi eleştirmesine başkan yardımcısı John Bennett'ten cevap geldi.
"Fark yaratamadı" denmişti
Taraftar temsilcisi, Rıdvan transfer için "Pahalı bir transfer olmasına rağmen ilk 11'de oynamak için yeterli bir performans göstermiyor. Bonservisi yüksekti ancak hala bir fark yaratamadı" demişti.
Kulüp televizyonuna konuşan Bennett, bu eleştiri için şu ifadeleri kullandı:
"Çok erken!"
Yeni oyuncularımızın henüz fark yaratamamış olması eleştirilebilir, bunu kabul ediyorum. Ancak Rıdvan Yılmaz'ı 5 haftalık ya da 5 aylık almadık. 5 yıllık sözleşme imzaladık. Henüz yeterince görmüş değiliz ancak göreceğiz. Eleştirmek ve yargılamak için çok erken. Calvin Bassey de iyi başlayamamıştı ancak şu an takımın en önemli parçalarından, hatırlatmak isterim.
Yeni oyuncularımızın henüz fark yaratamamış olması eleştirilebilir, bunu kabul ediyorum. Ancak Rıdvan Yılmaz'ı 5 haftalık ya da 5 aylık almadık. 5 yıllık sözleşme imzaladık. Henüz yeterince görmüş değiliz ancak göreceğiz. Eleştirmek ve yargılamak için çok erken. Calvin Bassey de iyi başlayamamıştı ancak şu an takımın en önemli parçalarından, hatırlatmak isterim.
Rıdvan, 30 Ağustos'ta Rangers formasıyla ilk asistini yapmıştı. Queen of South karşısında çok şık bir asist yapan Rıdvan, o hafta büyük övgü almıştı.