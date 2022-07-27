Rıdvan Dilmen Mesut Özil ile Jorge Jesus arasında geçen konuşmayı açıkladı

Mesut Özil, gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus, Mesut Özil ya da herhangi bir oyuncu değil. Önemli olan Fenerbahçe.