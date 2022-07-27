Rıdvan Dilmen Mesut Özil ile Jorge Jesus arasında geçen konuşmayı açıkladı
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir ile sözleşme imzalamıştı. Ayrılık esnasındaki fesih bedeline dair herhangi bir açıklama yapılmadığı için konu belirsizdi. Rıdvan Dilmen, Özil'in ayrılırken Fenerbahçe'den aldığı bedeli açıkladı. Dilmen ayrıca Özil ile Jorge Jesus arasında geçen görüşmenin detaylarını da verdi.
Sport Digitale'de konuşan yorumcu Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılırken aldığı fesih ücretini ve Jorge Jesus'la 28 Haziran yaptığı görüşmede konuşulanları açıkladı. Dilmen, Özil değerlendirmesinde şunları söyledi:
"ABD'ye reddedip buraya geldi"
10 seneden fazladır Mesut Özil ve ailesini tanıyorum. Pırıl pırıl sporculardan biridir. Fenerbahçe'ye gelirken ABD'den gelen çok ciddi teklifler vardı, onları reddederek geldi.
10 seneden fazladır Mesut Özil ve ailesini tanıyorum. Pırıl pırıl sporculardan biridir. Fenerbahçe'ye gelirken ABD'den gelen çok ciddi teklifler vardı, onları reddederek geldi.
Jesus ile görüşmesinde neler konuşuldu?
Pereira ve İsmail Kartal'la sorunlar yaşayınca olay böyle bir hal aldı. Jorge Jesus görüştüklerinde ona "Seni takımda düşünmüyorum" demiş. Mesut, "Neden?" diye sorunca da "4 aydır takımı analiz ediyoruz, fikrimiz bu yönde" cevabını almış. Sonrasında "Hocam ben 4 aydır oynamıyorum" demiş ama karardan bir dönüş olmamış. Yönetim Mesut'tan fedakarlık istemiş.
Pereira ve İsmail Kartal'la sorunlar yaşayınca olay böyle bir hal aldı. Jorge Jesus görüştüklerinde ona "Seni takımda düşünmüyorum" demiş. Mesut, "Neden?" diye sorunca da "4 aydır takımı analiz ediyoruz, fikrimiz bu yönde" cevabını almış. Sonrasında "Hocam ben 4 aydır oynamıyorum" demiş ama karardan bir dönüş olmamış. Yönetim Mesut'tan fedakarlık istemiş.
"5 milyon euro'dan vazgeçti"
Mesut'un Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesi vardı. Kontrat gereği yıllık 3 milyon euro, sponsordan da yıllık ekstra 1 milyon euro kazanacaktı. Yani kalsa toplam 8 milyon euro alacağı var. Yönetim ona 1 yıl sonra ödemek kaydıyla 3 milyon euro önermiş ve "Kulübün ekonomik durumu bu şekilde" demiş. Mesut da kabul etmiş.
Mesut'un Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesi vardı. Kontrat gereği yıllık 3 milyon euro, sponsordan da yıllık ekstra 1 milyon euro kazanacaktı. Yani kalsa toplam 8 milyon euro alacağı var. Yönetim ona 1 yıl sonra ödemek kaydıyla 3 milyon euro önermiş ve "Kulübün ekonomik durumu bu şekilde" demiş. Mesut da kabul etmiş.
Jesus imza toplantısında Mesut için ne demişti?
Mesut Özil, gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus, Mesut Özil ya da herhangi bir oyuncu değil. Önemli olan Fenerbahçe.
Mesut Özil, gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus, Mesut Özil ya da herhangi bir oyuncu değil. Önemli olan Fenerbahçe.
Mesut Özil Fenerbahçe'deki kadro durumunun bitmesi için bir dizi ziyaretler düzenlemişti. 24 Mart'ta kadro dışı olan Özil, 29 Haziran günü kulüp binasında önce Ali Koç'la, ardından Jorge Jesus'la görüşmüştü.
Koç, Özil'in af talebini reddetmiş ve ayrılık için kolaylık istemişti. Jesus ile olan görüşmenin detayları ise Rıdvan Dilmen tarafından açıklandı.