Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye Batshuayi önerisi!

"Gelsin isterim"

Maç sonu konuşan Rıdvan Dilmen ise Batshuayi'yi beğendiğini söyleyerek Fenerbahçe'ye önerdi. Dilmen, "Ben bu tarz oyuncuları severim ve değerli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Taraftar ve yönetimin Batshuayi'den memnun olmadığını düşünüyorum. Beşiktaş 20 golün altında atmayan oyunculara alışkın olduğu için yadırgıyor olabilir. Kalan haftalarda 10 tane gol de atabilir. Batshuayi'nin Beşiktaş'ta kalmasını gerektiğini düşünüyorum eğer Beşiktaş'la çalışmayacaksa Fenerbahçe'de oynamasını isterim" dedi.