Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye Batshuayi önerisi!
Trabzonspor Beşiktaş maçının ardından karşılaşmayı ve oyuncu performanslarını değerlendiren Rıdvan Dilmen ilginç bir yorumda bulundu. Karşılaşmada penaltı kaçıran ve yine çok eleştirilen Michy Batshuayi için 'Beşiktaş'ta kalmayacaksa Fenerbahçe alsın' dedi.
Yine eleştirildi
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi ve puanlar paylaşıldı. Maça ise Michy Batshuayi'nin kaçırdığı penaltı damga vurdu.
Uzun süredir eleştirilen Batshuayi, kaçırdığı penaltı sonrası yine Beşiktaş taraftarının hedefi oldu.
"Gelsin isterim"
Maç sonu konuşan Rıdvan Dilmen ise Batshuayi'yi beğendiğini söyleyerek Fenerbahçe'ye önerdi. Dilmen, "Ben bu tarz oyuncuları severim ve değerli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Taraftar ve yönetimin Batshuayi'den memnun olmadığını düşünüyorum. Beşiktaş 20 golün altında atmayan oyunculara alışkın olduğu için yadırgıyor olabilir. Kalan haftalarda 10 tane gol de atabilir. Batshuayi'nin Beşiktaş'ta kalmasını gerektiğini düşünüyorum eğer Beşiktaş'la çalışmayacaksa Fenerbahçe'de oynamasını isterim" dedi.
Michy Batshuayi şu anda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyiyor. Belçikalı oyuncu sezon sonunda Chelsea'ye geri dönecek ancak İngiliz ekibi de Batshuayi'yi kadroda düşünmüyor.
2023 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi olan Batshuayi için Beşiktaş herhangi bir girişimde bulunmayacak ve başka forvetlere yönelecek. Piyasa değeri 10 milyon euro olan 28 yaşındaki Batshuayi ise muhtemelen Chelsea'den ayrılacak.