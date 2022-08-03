Rıza Çalımbay'a kötü haber! Morutan'ın menajeri yeni takımını açıkladı

Pisa'ya gitme nedeni

Morutan'ın menajeri Becali, oyuncusunun İtalya Serie B ekibi Pisa ila anlaştığını söyledi. Becali, Pisa'da daha fazla forma şansı bulacağına inandıkları Morutan için, "Ayrıca orada 2 tane daha Rumen oyuncu var. Olimpiu'nun adaptasyon süreci için bu çok önemli bir detay" açıklamasını yaptı.