Rıza Çalımbay'a kötü haber! Morutan'ın menajeri yeni takımını açıkladı
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Olimpiu Morutan hem Fatih Terim hem de Domenec Torrent döneminde hayal kırıklığı yaratmıştı. Okan Buruk'un da kamplarda yetersiz bulduğu oyuncu, tecrübe kazanması ve gelişim göstermesi amacıyla kiralık gidecek. Morutan'ın yeni durağı ise artık belli oldu. Oyuncunun menajeri konuya son noktayı koydu.
Süper Lig'den iki talip
Galatasaray'da kalmayacağı netleşen Olimpiu Morutan için Süper Lig'den Kasımpaşa ve Sivasspor'un ciddi ilgisi vardı. Oyuncuyu kiralamak için Galatasaray ile anlaşan iki kulüp, Morutan ve menajeri Becali'yi ise ikna edemedi.
"Çok umutlu değilim"
23 yaşındaki hücum oyuncusu özellikle Sivasspor ile uzun süredir görüşüyordu. Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın bizzat doğruladığı görüşme, olumlu başlamış ancak olumsuz devam etmişti. Rıza Çalımbay son olarak A Spor'da, "Galatasaray'la anlaştık ama oyuncu ve menajeri tarafında sorun var. Transfer bitme noktasında gelmişken şu an çok umutlu değilim. Olmayacak gibi, uğraşıyoruz" demişti.
Pisa'ya gitme nedeni
Morutan'ın menajeri Becali, oyuncusunun İtalya Serie B ekibi Pisa ila anlaştığını söyledi. Becali, Pisa'da daha fazla forma şansı bulacağına inandıkları Morutan için, "Ayrıca orada 2 tane daha Rumen oyuncu var. Olimpiu'nun adaptasyon süreci için bu çok önemli bir detay" açıklamasını yaptı.
2026'ya kadar sözleşmesi var
Pisa'da forma giyen Adrian Rus ve Marius Marin, Morutan'ın yeni takım arkadaşları olacak. Becali, bu hafta İtalya'ya gidip belgeleri imzalayacağını ve transferin biteceğini belirtti. Morutan 1 sene Serie B'de forma giyecek. Galatasaray'a 4.1 milyon euro gelen oyuncunun 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.