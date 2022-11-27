Sabri Sarıoğlu'dan ilginç Jorge Jesus ve Emre Mor detayı!

"Jesus çok renkli bir karakter"

Sabri Sarıoğlu, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'u çok beğendiğini söyleyerek, "Tecrübeli bir hoca ve rotasyonu harika yapıyor. Bunun yanında da çok renkli bir karakter. Oyuncularına bazı mesajları çok iyi veriyor. Mesela oyuncu oynamadığı zaman mutsuz olursa 'tribe girersem hoca bir daha beni oynatmaz' diyerek daima kendini hazır tutuyor" dedi.