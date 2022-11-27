Sabri Sarıoğlu'dan ilginç Jorge Jesus ve Emre Mor detayı!
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, katıldığı bir programda Süper Lig'e dair yorumlarda bulundu. Sarıoğlu hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Galatasaray'ın ve Türkiye Milli Takımı'nın unutulmaz oyuncusu Sabri Sarıoğlu, A Spor'da yayınlanan "Son Sayfa" programının konuğu oldu. Sarıoğlu, emeklilik döneminde daha önce de yorumculuk yapmıştı. Eski futbolcu, Süper Lig'e dair yorumlarını paylaştı.
"Jesus çok renkli bir karakter"
Sabri Sarıoğlu, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'u çok beğendiğini söyleyerek, "Tecrübeli bir hoca ve rotasyonu harika yapıyor. Bunun yanında da çok renkli bir karakter. Oyuncularına bazı mesajları çok iyi veriyor. Mesela oyuncu oynamadığı zaman mutsuz olursa 'tribe girersem hoca bir daha beni oynatmaz' diyerek daima kendini hazır tutuyor" dedi.
"Yardımcısı, Jesus'tan Emre Mor'u kaçırdı"
Sarıoğlu, Jesus'la Emre Mor arasında yaşanan bir olaya dikkat çekerek, "Mesela dikkatimi çeken bir şey yaşandı. Bir maçtan sonra Jesus, Emre Mor'a doğru yöneldi. Çok belli serzenişte bulunacak. Hararetli şekilde yürürken Jesus'un yardımcısı Emre Mor'ı aldı resmen oradan kaçırdı. Jesus'u ezberlemiş resmen. Tüm teknik ekiple beraber takımdaşlık, takım olmak çok önemlidir" dedi.
Sarıoğlu, Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'e de özel bir parantez açarak, "Benim pozisyonumda oynayan en iyi oyuncunun Sacha Boey olduğunu düşünüyorum. Hem ofansta hem defansta göz dolduruyor ama bununla yetinmemeli. Potansiyeli çok yüksek ve daha da iyisini yapabileceğine inanıyorum" dedi.