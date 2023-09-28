İsmail kartal adaleti: Sahne senin Michy

Forma adaletine önem veren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın bugün Başakşehir karşısında gol silahı Michy Batshuayi olacak. Edin Dzeko’yu dinlendirecek olan Kartal, Avrupa Konferans Ligi’nde ilk 11’de başlattığı Belçikalı forvete Kadıköy’de bir kez daha şans verecek. Gol attığı maçta oyundan alınırken hocasıyla ufak çaplı bir sıkıntı yaşayan, ardından özür dileyen Batshuayi, taraftarların desteğiyle bir kez daha ağları bulmayı hedefliyor. Kartal da oyuncusuyla yaptığı görüşmede güvenini dile getirdi. Fenerbahçe’nin hocası, “Sahne senin Michy. Çık ve kaliteni bir kez daha gösterip golünü at” ifadelerini kullandı.

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BAŞAKŞEHİR’DE 9 EKSİK

RAMS Başakşehir’de erteleme maçının oynanması gereken ilk tarihten sonra transfer edilen 4 isim, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan, bu maçta görev alamayacak. Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie de yok.

KANARYA HAZIR

Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı ve karşılaşma saatini beklemeye geçti. Fener’de Cengiz Ünder, Emre Mor ve Bertuğ Elmas’ın dışında sakat bulunmuyor.