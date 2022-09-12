Samet Güzel açıkladı: Alex, Arda Güler'in oynadığı her dakikayı takip ediyor

Benim bildiğin sosyal medya haricinde ekstra bir muhabbetleri yok. Ama Alex sürekli burayı takip ediyor. Onun attığı golden sonra ben elime geçtiği anda Alex'e gönderiyorum. O da onu tebrik ediyor ya da kendisi bana yorum yapıyor. Dakika aldığında Alex'i bilgilendiriyoruz. Oradan bütün maçlarımızı özellikle bu sene takip ediyor Alex.