Samet Güzel açıkladı: Alex, Arda Güler'in oynadığı her dakikayı takip ediyor
Fenerbahçe'nin eski tercümanı ve kulüp çalışanı Samet Güzel, Milliyet Skorer TV'ye konuk oldu. Alex de Souza ile yakınlığıyla bilinen Güzel, Kaptan'la hala görüştüğünü ve Alex'in Fenerbahçe'yi hala takip ettiğini söyledi. Alex, Arda Güler'den ise özel olarak haberdar olmak istiyor.
"Alex ve Arda benziyor"
Samet Güzel, Arda Güler'in oynadığı her dakikayı Alex'e bildirdiklerini söyleyerek, "Mevki olarak benziyorlar, tarz olarak üç aşağı beş yukarı benzer tarzda. Futbol değiştikçe futbolun içerisindeki oyuncuların oyun karakterleri de değişiyor. Belli ki çok iyi bir futbolcu olacak" dedi.
Arda ile Alex konuşuyor mu?
Benim bildiğin sosyal medya haricinde ekstra bir muhabbetleri yok. Ama Alex sürekli burayı takip ediyor. Onun attığı golden sonra ben elime geçtiği anda Alex'e gönderiyorum. O da onu tebrik ediyor ya da kendisi bana yorum yapıyor. Dakika aldığında Alex'i bilgilendiriyoruz. Oradan bütün maçlarımızı özellikle bu sene takip ediyor Alex.
Benim bildiğin sosyal medya haricinde ekstra bir muhabbetleri yok. Ama Alex sürekli burayı takip ediyor. Onun attığı golden sonra ben elime geçtiği anda Alex'e gönderiyorum. O da onu tebrik ediyor ya da kendisi bana yorum yapıyor. Dakika aldığında Alex'i bilgilendiriyoruz. Oradan bütün maçlarımızı özellikle bu sene takip ediyor Alex.
"Bence Alex, Fenerbahçe teknik direktörü olacak"
Alex'in bir gün Fenerbahçe'de hoca olacağını hissediyorum. Bunu tamamen bir taraftar olarak söylüyorum. Fenerbahçe camiasının içerisinde Alex'i çok iyi tanıyan bir eski profesyonel olarak değil ama sadece bir taraftar olarak şöyle düşünüyorum, hakkının olduğunu düşünüyorum. Alex teknik direktör oldu. Yavaş yavaş kariyerinde adımlarını çıkmaya başlıyor.
Alex'in bir gün Fenerbahçe'de hoca olacağını hissediyorum. Bunu tamamen bir taraftar olarak söylüyorum. Fenerbahçe camiasının içerisinde Alex'i çok iyi tanıyan bir eski profesyonel olarak değil ama sadece bir taraftar olarak şöyle düşünüyorum, hakkının olduğunu düşünüyorum. Alex teknik direktör oldu. Yavaş yavaş kariyerinde adımlarını çıkmaya başlıyor.