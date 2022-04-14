Schalke'de Ozan Kabak için hayal kırıklığı! Kesin olarak gidiyor

Norwich'te de olmadı

Geçtiğimiz sezon Liverpool da Ozan'ın opsiyonunu kullanmayarak Schalke'ye geri göndermiş, milli oyuncu da bir diğer Premier Lig takımı Norwich'in yolunu tutmuştu. Ligin son sıralarından kurtulamayan Norwich ise takım olarak kötü bir performans göstermiş ve ne yazık ki Ozan'ın performansı da bundan etkilenmişti. Son olarak milli takımda ciddi bir sakatlık yaşayan Ozan, Schalke'ye döndü ve tedavisi orada sürdürüp sezonu da Almanya'da bitirecek.