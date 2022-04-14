Schalke'de Ozan Kabak için hayal kırıklığı! Kesin olarak gidiyor
Galatasaray altyapısından çıkıp kısa sürede as takıma yerleşen ve yine kısa sürede Avrupa'nın yolunu tutan Ozan Kabak, bir kez daha takım değiştiriyor. Stuttgart, Schalke, Liverpool ve Norwich City maceraları yaşayan Ozan Kabak yeni sezonda yeni bir takımda oynayacak. Schalke ise Ozan konusunda büyük hayal kırıklığı yaşıyor çünkü kâr etmek yerine zararla satmak zorunda kalacakları öngörülüyor.
15 milyon euro verdiler
Bundesliga'dan düştükten sonra elindeki değerli oyuncuları kaybeden Schalke 04, 15 milyon euro yatırım yaptığı Ozan Kabak'ı da kiralık olarak elden çıkarmıştı. Yarım sezon Liverpool ve bu sezon da Norwich City formaları giyen Ozan Kabak, performansıyla bekleneni veremedi. Norwich City'nin küme düşmesi bekleniyor ve Premier Lig ekibi Ozan'ın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.
Norwich'te de olmadı
Geçtiğimiz sezon Liverpool da Ozan'ın opsiyonunu kullanmayarak Schalke'ye geri göndermiş, milli oyuncu da bir diğer Premier Lig takımı Norwich'in yolunu tutmuştu. Ligin son sıralarından kurtulamayan Norwich ise takım olarak kötü bir performans göstermiş ve ne yazık ki Ozan'ın performansı da bundan etkilenmişti. Son olarak milli takımda ciddi bir sakatlık yaşayan Ozan, Schalke'ye döndü ve tedavisi orada sürdürüp sezonu da Almanya'da bitirecek.
Zararla satacaklar
Almanya basınından Bild'in haberine göre milli takımda sakatlanan ve İngiltere'den Almanya'ya dönen Ozan Kabak ile Schalke yol ayrımında. Schalke'nin sportif direktörü Rouven Schröder'in Ozan Kabak'ın bonservisi için beklenti düşürerek 8-9 milyon euro civarında bir beklentisinin olduğu ögrenildi.
İkiye katlamayı bekliyorlardı
Schalke, Stuttgart'tan transfer ettiği Ozan Kabak için 15 milyon euro ödemişti. O dönem 19 yaşında olan Ozan'ı parlatıp satmayı hedefleyen Schalke, bu amacına da Liverpool ile ulaşmak üzereydi. Ozan parlak bir performans gösterse 25 ila 30 milyon euro arasında bir beklentisi olan Schalke, oyuncuyu satamadı.
Opsiyonu 14 milyon euro
Bu sezon ise 4 milyon euro kiralama bedeli ve 14 milyon euro satın alma opsiyonu ile Norwich'e kiralanan Ozan, yine satılamadı.
Schalke ise eski günlerinden uzak olan Ozan için beklenti düşürdü ve 8-9 milyon euro'luk bir rakam belirledi.