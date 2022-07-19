Sebastien Haller'de tümör tespit edildi
Borussia Dortmund'un Ajax'tan transfer ettiği Sebastien Haller'den tüm spor dünyasını üzen bir haber geldi. Pazartesi günkü antrenman sonrasında kendini iyi hissetmediğini ve ağrıları olduğunu belirten Haller'de, yapılan testler sonrasında testisinde kitle bulundu. Haller kamptan ayrılarak Almanya'ya döndü. Oyuncunun durumu için detaylı tetkikler yapılacak.
Borussia Dortmund, Ajax'tan 28 yaşındaki rekorlar sahibi golcü Sebastien Haller'i transfer etmişti. Manchester City'ye giden Haland'ın boşluğunu doldurması beklenen Haller, kontroller esnasında gelen haberle sarıldı.
İsviçre'nin Bad Ragaz kasabasında devam eden kampta takım arkadaşları gibi rutin kontrollere giren Haller'in testisinde tümör tespit edildi.
Tümörün iyi huylu mu kötü huylu mu olduğunun tespiti için çalışmalar başladı. Kamptan ayrılarak Almanya'ya dönen oyuncunun durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
28 yaşındaki forvet, Dortmund'a 31 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Haller, kariyerinde 351 maçta 153 gol 57 asiste imza atarken Ajax formasıyla 132 maçta 73 golle parlamıştı. Fransa doğumlu Fildişili oyuncu, Fildişi Sahiller Milli Takımı ile de 15 maçta 4 gole sahip.
Sebastien #Haller hat das #BVB-Trainingslager in Bad Ragaz krankheitsbedingt verlassen müssen und ist bereits zurück nach Dortmund gereist. Bei Untersuchungen wurde ein Hodentumor entdeckt.— Borussia Dortmund (@BVB) July 18, 2022
Gute Besserung, @HallerSeb! 🙏🙏
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Dortmund cephesinden açıklamalar
Dortmund yaptığı açıklamada, "Sebastien Haller hastalığı nedeniyle Bad Ragaz'daki BVB kampından ayrılmak zorunda kaldı ve erkenden Dortmund'a geri döndü. Muayene sırasında bir testis tümörü keşfedildi. Geçmiş olsun Haller" ifadelerini kullandı.
"En iyi tedaviyi sağlayacağız"
Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl ise, "Bugün bu haber Sebastien Haller ve hepimiz için bir şok oldu. Tüm BVB ailesi, Sebastien'in en kısa sürede tamamen iyileşmesini ve ona en kısa zamanda tekrar sarılabilmemizi diler. Onun mümkün olan en iyi tedaviyi görmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Borussia Dortmund, oyuncunun ve ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini ve soru sorulmamasını istiyor. Daha fazla bilgiye sahip olur olmaz, oyuncuya danışarak sizi bilgilendireceğiz" açıklamasını yaptı.