Sebastien Haller'de tümör tespit edildi

Dortmund cephesinden açıklamalar

Dortmund yaptığı açıklamada, "Sebastien Haller hastalığı nedeniyle Bad Ragaz'daki BVB kampından ayrılmak zorunda kaldı ve erkenden Dortmund'a geri döndü. Muayene sırasında bir testis tümörü keşfedildi. Geçmiş olsun Haller" ifadelerini kullandı.

"En iyi tedaviyi sağlayacağız"

Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl ise, "Bugün bu haber Sebastien Haller ve hepimiz için bir şok oldu. Tüm BVB ailesi, Sebastien'in en kısa sürede tamamen iyileşmesini ve ona en kısa zamanda tekrar sarılabilmemizi diler. Onun mümkün olan en iyi tedaviyi görmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Borussia Dortmund, oyuncunun ve ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini ve soru sorulmamasını istiyor. Daha fazla bilgiye sahip olur olmaz, oyuncuya danışarak sizi bilgilendireceğiz" açıklamasını yaptı.