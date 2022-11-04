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FutbolŞenol Güneş, Galatasaray'ın yumuşak karnını belirledi: Oradan saldıracağız!
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04 Kasım 2022 - 10:12Son Güncelleme:

Şenol Güneş, Galatasaray'ın yumuşak karnını belirledi: Oradan saldıracağız!

Futbol

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Beşiktaş 5 Kasım Cumartesi günü NEF Stadı'nda Galatasaray'ın konuğu olacak. Şenol Güneş derbi taktiğini yavaş yavaş netleştiriyor. Okan Buruk'a ilk derbi heyecanında galibiyet izni vermek istemeyen Güneş, rakibinin zayıf noktasını belirledi.

04 Kasım 2022 - 10:12 Son Güncelleme:
2Güneş taktiğini belirledi

Güneş taktiğini belirledi

Galatasaray ile Beşiktaş cumartesi günü Aslantepe'de kozlarını paylaşacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinin ilk derbisine çıkacak.

Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Şenol Güneş ise Beşiktaş'taki ikinci döneminin ilk derbisini yaşayacak.

Güneş, Galatasaray'ı analiz etti ve taktiğini belirledi.

3Soldan vuracak

Soldan vuracak

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, Şenol Güneş rakibini sol kanattan vuracak. Emre Taşdemir ile Kerem Aktürkoğlu'nun oynayacağını öngören Güneş, ofansif özelliklere sahip bu ikinci oyuncunun yapacağı bindirmeler için savunmacılarını uyardı.

Tecrübeli hoca hücumda ise iki isimden oluşacak boşlukların değerlendirilmesini istedi.

4Kilit adamı kilitleyecek

Kilit adamı kilitleyecek

Güneş'in bir diğer hedefi ise Lucas Torreira. Uruguaylı orta sahanın oyun kurulumu ve ön alan baskısında kilit adam olduğunu tespit eden Güneş, Torreira'ya özel önlem alacak.

Galatasaray'ın dinamosuna geniş alan bırakılmasını istemeyen Güneş, Torreira'ya sık sık pres yaptıracak.

5Garanti pas ve şut

Garanti pas ve şut

Beşiktaş'ın hocası ayrıca savunmada riskli hareketlerden kaçınılması gerektiği uyarısında bulunurken hücum hattındaki futbolculardan ise sık sık uzaktan şut atmalarını istedi.

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