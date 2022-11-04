Şenol Güneş, Galatasaray'ın yumuşak karnını belirledi: Oradan saldıracağız!

Kilit adamı kilitleyecek

Güneş'in bir diğer hedefi ise Lucas Torreira. Uruguaylı orta sahanın oyun kurulumu ve ön alan baskısında kilit adam olduğunu tespit eden Güneş, Torreira'ya özel önlem alacak.

Galatasaray'ın dinamosuna geniş alan bırakılmasını istemeyen Güneş, Torreira'ya sık sık pres yaptıracak.