Şenol Güneş, Galatasaray'ın yumuşak karnını belirledi: Oradan saldıracağız!
Beşiktaş 5 Kasım Cumartesi günü NEF Stadı'nda Galatasaray'ın konuğu olacak. Şenol Güneş derbi taktiğini yavaş yavaş netleştiriyor. Okan Buruk'a ilk derbi heyecanında galibiyet izni vermek istemeyen Güneş, rakibinin zayıf noktasını belirledi.
Güneş taktiğini belirledi
Galatasaray ile Beşiktaş cumartesi günü Aslantepe'de kozlarını paylaşacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinin ilk derbisine çıkacak.
Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Şenol Güneş ise Beşiktaş'taki ikinci döneminin ilk derbisini yaşayacak.
Güneş, Galatasaray'ı analiz etti ve taktiğini belirledi.
Soldan vuracak
Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, Şenol Güneş rakibini sol kanattan vuracak. Emre Taşdemir ile Kerem Aktürkoğlu'nun oynayacağını öngören Güneş, ofansif özelliklere sahip bu ikinci oyuncunun yapacağı bindirmeler için savunmacılarını uyardı.
Tecrübeli hoca hücumda ise iki isimden oluşacak boşlukların değerlendirilmesini istedi.
Kilit adamı kilitleyecek
Güneş'in bir diğer hedefi ise Lucas Torreira. Uruguaylı orta sahanın oyun kurulumu ve ön alan baskısında kilit adam olduğunu tespit eden Güneş, Torreira'ya özel önlem alacak.
Galatasaray'ın dinamosuna geniş alan bırakılmasını istemeyen Güneş, Torreira'ya sık sık pres yaptıracak.
Garanti pas ve şut
Beşiktaş'ın hocası ayrıca savunmada riskli hareketlerden kaçınılması gerektiği uyarısında bulunurken hücum hattındaki futbolculardan ise sık sık uzaktan şut atmalarını istedi.