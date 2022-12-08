Serdar Dursun'dan Jorge Jesus'a 'düzenli oynama' mesajı
Fenerbahçe dün akşam Alanyaspor ile hazırlık maçı yaptı. Sahadan 4-2 galip ayrılan sarı lacivertlilerde Serdar Dursun 2 gol atıp 1 de penaltı kaçırdı. Jesus döneminde neredeyse hiç forma şansı bulamayan tecrübeli golcü, maç sonu hocasına mesaj gönderdi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Serdar Dursun, Jorge Jesus takımın başına geldikten sonra çok az forma şansı bulabildi. Dün akşam oynanan hazırlık maçında Alanyaspor karşılaşmasında görev verilen ve 2 gol atan Serdar, maç sonu konuştu.
"2 aydır oynamıyorum"
Jorge Jesus'tan gelecek ciddi şansları bekleyen Serdar, "Forvet bölgesinde sakatlıklardan ötürü eksiğimiz oldu, bu da bana şans doğurdu. Hocamız bana şans verdi ve bu benim için önemli. Çünkü yaklaşık 2 aydır oynamıyorum. İlk 11'de oynayabilirsem elimden gelen katkıyı vereceğime inanıyorum. Elimden geleni yapıyorum" dedi.
"Oynayınca oluyor"
Serdar, düzenli oynamasının önemine dikkat çekerek, "Oynayınca gol ve asistler de geliyor haliyle. Bugünkü maçta bazen iyi bazen kötü oynadım ama katkı sağladığım için mutluyum. Takım olarak iyiydik" ifadelerini kullandı.