Serdar Dursun'dan Jorge Jesus'a 'düzenli oynama' mesajı

"2 aydır oynamıyorum"

Jorge Jesus'tan gelecek ciddi şansları bekleyen Serdar, "Forvet bölgesinde sakatlıklardan ötürü eksiğimiz oldu, bu da bana şans doğurdu. Hocamız bana şans verdi ve bu benim için önemli. Çünkü yaklaşık 2 aydır oynamıyorum. İlk 11'de oynayabilirsem elimden gelen katkıyı vereceğime inanıyorum. Elimden geleni yapıyorum" dedi.