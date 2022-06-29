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Futbol Serdar Dursun'u İspanya'dan istiyorlar! 5 milyon euro'luk teklif
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29 Haziran 2022 - 10:27 Son Güncelleme:

Serdar Dursun'u İspanya'dan istiyorlar! 5 milyon euro'luk teklif

Futbol

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başı Darmstadt 98'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun, hem sarı lacivertlilerde hem de Türkiye Milli Takımı'nda muhteşem bir çıkış yapmıştı. Dikkatleri üzerine çeken Almanya pasaportlu oyuncu geç parladığı kariyerinde yükselmeye devam ediyor ve La Liga'dan teklif aldı.

29 Haziran 2022 - 10:27 Son Güncelleme:
2 Hem Fenerbahçede hem Milli Takımda coştu

Hem Fenerbahçe'de hem Milli Takım'da coştu

Serdar Dursun 2 sene önceye kadar Almanya'da Bundesliga 2'de oynarken ligi gol kralı olarak bitirmesiyle kariyeri değişmişti. Bundesliga 2 gol krallığı başarısının ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar, önce burada parlamış, ardından da 30 yaşındaki ilk Türkiye Milli Takımı formasını giymişti.

Milli takımda 8 maçta 7 golle müthiş bir grafik çizen oyuncu, Almanya pasaportunun da etkisiyle Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

3 5 milyon euro önerdiler

5 milyon euro önerdiler

Fanatik'in haberine göre, İspanya La Liga ekibi Real Mallorca, Serdar için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. 5 milyon euro önerdiği öğrenilen Mallorca, Fenerbahçe'den olumlu cevap alamadı.
Sarı lacivertliler Serdar'ı satmak istemiyor ancak cazip bir teklif gelirse düşüneceklerini de ilettiler.

4 Mallorca da sıkıntılı

Mallorca da sıkıntılı

Geçtiğimiz sezon Lazio'dan Vedat Muriqi'i kiralayan Real Mallorca, Kosovalı golcüyü bonservisiyle almak istemiş ancak Lazio'nun talep ettiği 12 milyon euro'yu ödeyememişti. Ekonomik sıkıntılar yaşayan İspanyol ekibinin Serdar Dursun için de teklif yükseltebileceği düşünülmüyor.

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2020-2021 sezonunda Bundesliga 2'yi 27 golle gol kralı olarak tamamlayan Serdar, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 15, milli takımda ise 4 gol attı.

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Serdar Dursun, bu sezon Jorge Jesus'tan formayı kapmaya çalışacak. Mergim Berisha ve Valencia ile forvet mevkisinde forma rekabeti veren Serdar, Türkiye Milli Takımı ile de Uluslar Ligi'nde boy gösterecek.

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