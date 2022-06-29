Serdar Dursun'u İspanya'dan istiyorlar! 5 milyon euro'luk teklif

5 milyon euro önerdiler

Fanatik'in haberine göre, İspanya La Liga ekibi Real Mallorca, Serdar için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. 5 milyon euro önerdiği öğrenilen Mallorca, Fenerbahçe'den olumlu cevap alamadı.

Sarı lacivertliler Serdar'ı satmak istemiyor ancak cazip bir teklif gelirse düşüneceklerini de ilettiler.