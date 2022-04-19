Sergen Yalçın Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! 'Teklif gelirse...'
Galatasaray yeni sezondaki teknik direktörünü henüz belirlemedi. Domenec Torrent'le yola devam edilme ihtimali olduğu kadar yeni bir isimle anlaşılması da gündeme. Seçim sonrası hangi adayın başkan olacağı, hoca konusundaki belirsizliği de ortadan kaldıracak. Değişim yaşanma ihtimaline karşın birçok teknik adamın ismi geçiyor ancak Sergen Yalçın ihtimali oldukça sürpriz...
Beşiktaş'la lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası kazanan Sergen Yalçın, bu sezonun ortasında takımdan ayrılmıştı. Kötü gidişatı bir türlü durduramayan Yalçın, Beşiktaş sonrasında herhangi bir yerde çalışmadı. Yalçın'ın yeniden futbola dönüp dönmeyeceği bilinmiyordu çünkü adı, teknik direktörsüz kalan hiçbir takımla anılmadı.
Ancak Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberi gündeme bomba gibi düştü. Sarıdağ, canlı yayında Sergen Yalçın'la olan konuşmasını anlattı ve tecrübeli hocanın Galatasaray'a yeşil ışık yaktığını açıkladı.
"Neden olmasın?"
Sergen Yalçın ile Galatasaray'ın birleşmesi mümkün. Ben bunu Sergen hocaya da sordum. Sergen Yalçın "Bana teklif gelirse neden olmasın" dedi. Galatasaray ile anlaşırsa ben şaşırmam. Sergen Yalçın dört büyüklerde oynamış bir isim. Galatasaray'dan Sergen Yalçın'a doğrudan bir teklif gitmediğini düşünüyorum. Ama düşünebilirler sonuçta Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşadı.
Beşiktaş ile Sergen Yalçın, aralık ayında yollarını ayırmıştı. Beşiktaş'la 82 maça çıkan Yalçın 46 galibiyet, 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Yalçın siyah beyazlı ekiple geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferleri yaşamıştı.