Sergen Yalçın Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! 'Teklif gelirse...'

"Neden olmasın?"

Sergen Yalçın ile Galatasaray'ın birleşmesi mümkün. Ben bunu Sergen hocaya da sordum. Sergen Yalçın "Bana teklif gelirse neden olmasın" dedi. Galatasaray ile anlaşırsa ben şaşırmam. Sergen Yalçın dört büyüklerde oynamış bir isim. Galatasaray'dan Sergen Yalçın'a doğrudan bir teklif gitmediğini düşünüyorum. Ama düşünebilirler sonuçta Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşadı.