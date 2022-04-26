Serkan Reçber'in 3 yıl önce Muleka için söylediği sözler gündeme oturdu

Sadece 10 maçta...

Kasımpaşa'nın Standard Liege'den kiraladığı Kongolu forvet Jackson Muleka, sadece 10 maçta ligin altını üstüne getirdi. 11 gol ve 3 asiste imza atan Muleka, gol krallığı yarışına dahil oldu.

Zirvedeki rakipleri El Kaabi ve bir diğer Kasımpaşalı Umut Bozok 15 gole sahip. El Kaabi 30 maç, Umut ise 37 maç oynarken Muleka sadece 10 maçta bu sayıya ulaştı.