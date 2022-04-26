Serkan Reçber'in 3 yıl önce Muleka için söylediği sözler gündeme oturdu
Kasımpaşa'da Jackson Muleka'nın muhteşem performansı devam ediyor. Ligin ikinci yarısında takıma katılan Muleka 10 maçta 11 gol atarak sezon başından beri gol krallığı yarışı veren isimlere çok yaklaştı. Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber ise yorumculuk döneminde övgüyle bahsettiği Muleka'ya 3 yıl sonra kavuştu.
Sadece 10 maçta...
Kasımpaşa'nın Standard Liege'den kiraladığı Kongolu forvet Jackson Muleka, sadece 10 maçta ligin altını üstüne getirdi. 11 gol ve 3 asiste imza atan Muleka, gol krallığı yarışına dahil oldu.
Zirvedeki rakipleri El Kaabi ve bir diğer Kasımpaşalı Umut Bozok 15 gole sahip. El Kaabi 30 maç, Umut ise 37 maç oynarken Muleka sadece 10 maçta bu sayıya ulaştı.
Muleka'nın bu harika performansı ise 2019 yılında TRT Spor'da yorumculuk yaparken Kongolu oyuncudan bahseden Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber'in sözlerini akıllara getirdi. Reçber, Muleka henüz Belçika'ya transfer olmadan; Kongo'da oynarken oyuncuyu beğenmişti.
Reçber, 3 sene önce şunları söylemişti:
"Pişman olmayacaklar"
Kongo, Mazembe'de forma giyen Jackson Muleka'yı, şu anda Belçika takımları istiyor. Gidelim 300-500 bin euro fazla verelim, alalım. İddia ediyorum, pişman olmayacaklar.
Kongo, Mazembe'de forma giyen Jackson Muleka'yı, şu anda Belçika takımları istiyor. Gidelim 300-500 bin euro fazla verelim, alalım. İddia ediyorum, pişman olmayacaklar.
Kasımpaşa'ya getirdi
Bu sözlerden bir süre sonra yorumculuğu bırakıp Kasımpaşa'da göreve başlayan Reçber, ilk fırsatta Muleka'nın transferini gerçekleştirdi. 3 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Muleka, sezon sonunda Kasımpaşa'nın bonservisli oyuncusu olacak.