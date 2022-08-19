Sörloth'tan Fenerbahçe'ye şok cevap! Jorge Jesus konuştu

Alternatif yaratılacak

Şu an için listenin ilk sırasında Maxi Gomez var. Valencia'nın yüksek bonservis istediği oyuncu için yeni çözümler arayan Fenerbahçe, golcü transferi için yeni adaylar da belirleyecek.

Ali Koç'un da işaret ettiği üzere 5 Eylül'e doğru sürpriz ihtimallerin doğması beklenecek.