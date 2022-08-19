Sörloth'tan Fenerbahçe'ye şok cevap! Jorge Jesus konuştu
Fenerbahçe transfer sezonu kapanmadan önce forvet transferi yapmak istiyor. Başkan Ali Koç, 5 Eylül'de bitecek transfer dönemi için son haftayı işaret etmiş ve 'O günlerde beklenmedik fırsatlar çıkabiliyor, bekleyeceğiz' demişti. Fenerbahçe'nin listesindeki Alexander Sörloth ise transferde son günlere girilirken kararını verdi.
Gomez ve Sörloth ihtimalleri
Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu ve nabız yokladığı Alexander Sörloth'ta işler kötüye gidiyor. Maxi Gomez ile beraber listenin tepesinde bulunan Sörloth, Türkiye'de oynamak istemediğini iletti.
Teklif gelince tutumu değişti
Norveçli oyuncu daha önce Trabzonspor formasıyla fırtınalar estirdiği Süper Lig'e dönme konusunda isteksiz. Leipzig'in kadroda düşünmediği Sörloth, Türkiye dışında teklif alamayınca açık kapı bırakmıştı. Ancak Bundesliga ekibi Mönchengladbach'ın ilgisi, Sörloth'un tutumunu değiştirdi.
"Türkiye'de oynamak istemiyorum"
Mönchengladbach ile görüşmeye başlayan Sörloth, Fenerbahçe'ye "Türkiye'de oynamak istemiyorum, hedefim Avrupa'nın büyük liglerinde kalmak" cevabını verdi. Norveçli için uzun süredir beklemede olan Fenerbahçe, bu karar sonrası alternatiflere yönelecek.
Alternatif yaratılacak
Şu an için listenin ilk sırasında Maxi Gomez var. Valencia'nın yüksek bonservis istediği oyuncu için yeni çözümler arayan Fenerbahçe, golcü transferi için yeni adaylar da belirleyecek.
Ali Koç'un da işaret ettiği üzere 5 Eylül'e doğru sürpriz ihtimallerin doğması beklenecek.
"Ofansif olarak eksiğiz"
Jorge Jesus ise Avrupa Ligi play off turunda oynanan Austria Wien maçı sonrası sorulan Sörloth ve Gomez sorularına cevap verdi. Portekizli hoca şunları söyledi:
Şu anda Fenerbahçe'de olmayan oyuncular hakkında konuşmak istemiyorum. Belirtilen isimler yazılıyor ama bu konuda konuşmak istemiyorum. Elimdeki oyuncuları değerlendirmek istiyorum, onlara güveniyorum. İsterim ki takım her zaman böyle oynasın. Fenerbahçe ofansif anlamda hala istediğim sistemi oturtamadı. Defansif anlamda güçlüyüz ama ofansif anlamda hala gelişmemiz gereken detaylar var.