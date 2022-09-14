Şota'nın koltuğu sallanıyor! 16 transfer, en geniş kadro ve kriz!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sezona iyi girmişti ancak son haftalarda işler iyi gitmiyor. Hull son 3 maçını kaybetti. Dün akşam ise Stoke City'ye sahasında 3-0 yenilen Şota ve öğrencilerinde moraller bozuk.
İngiltere Championship ekibi Hull City'de Şota Arveladze'nin koltuğu sallanıyor. Sezona 16 transferle giren Hull, Süper Lig'den de birçok ismi kadrosuna katmıştı. Ligin en geniş kadrosuna sahip olan Şota, 9 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Son 3 maçını kaybeden Hull'da arka arkaya gelen mağlubiyetler, takımı hedefinden erken kopma tehlikesiye karşı karşıya bıraktı. 9'uncu maçlar sonunda 24 takımlı ligde 15'inci sırada olan Hull, Premier Lig'e yükselme amacından şu an için uzak.
Kötü sonuçların devam etmesi halinde Acun Ilıcalı çok güvendiği ve yakın ilişkilerinin bulunduğu Şota ile yolları ayırabilir. Ilıcalı, katıldığı tüm söyleşilerde hedeflerinin Premier Lig olduğunu söylemiş geniş bir kadro kurmalarındaki amacın bu olduğunun altını çizmişti.
Hull, Türkiye'de oynayan veya daha önce oynamış isimlerden Allahyar, Pelkas, Ozan Tufan, Estupinan, Michel Seri, Doğukan Sinik, Adama Traore ve Benjamin Tetteh'i kadrosuna katmıştı.
27 Ocak 2022'den beri görevde olan Şota, geçtiğimiz sezon mart ayı sonunda da arka arkaya gelen yenilgiler sonrası taraftardan tepki görmüştü. Gürcü teknik adam için o dönem de erken bir ayrılık olabileceği iddia edilmiş, ancak Ilıcalı yeni sezona da Şota ile girmişti.
Ilıcalı, temmuz ayında verdiği bir röportajda Şota Arveladze'ye olan güvenini şu sözlerle göstermişti:
Benim hayalim İngiltere ile Türk insanını öyle bir birleştirecek ki tüm dünyaya örnek olacak. Şota'yı ilk seçimim olarak hemen düşündüm. Bir teknik direktör düşündüğünde bir sürü engel çıkabilir. Şota ile görüşmemizde onun gözlerinde benim hayallerimde olan inancı gördüm.
Daha önce farklı takımlardan teklif almıştı ama Hull City dediğimde gözleri parlayan bir insan gördüm.
Daha önce farklı takımlardan teklif almıştı ama Hull City dediğimde gözleri parlayan bir insan gördüm.