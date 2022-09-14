Şota'nın koltuğu sallanıyor! 16 transfer, en geniş kadro ve kriz!

Ilıcalı, temmuz ayında verdiği bir röportajda Şota Arveladze'ye olan güvenini şu sözlerle göstermişti:

Benim hayalim İngiltere ile Türk insanını öyle bir birleştirecek ki tüm dünyaya örnek olacak. Şota'yı ilk seçimim olarak hemen düşündüm. Bir teknik direktör düşündüğünde bir sürü engel çıkabilir. Şota ile görüşmemizde onun gözlerinde benim hayallerimde olan inancı gördüm.