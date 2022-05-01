Spor yazarları Trabzonspor'un şampiyonluğunu değerlendirdi! 'İlk sıraya onu yazıyorum'

CEMAL ERSEN - ÖZYAZICI'NIN "KASKETİ" ŞAMPİYON OLDU

Böyle bir günde maç, oyun, futbol kimin umurunda? Yıllar süren hasretin bitmesi için atılacak tek adım, kazanılacak bir puan kalmıştı. Oldu işte.

Sadece hafta içinde nüfusu ikiye katlanan Trabzon kentinde değil, yurdun dört yanında, dünyanın pek çok ülkesinde bu anı bekliyordu bordo-mavili renklere gönül verenler.

Ama futbol bu. İçinde her türlü aksiyon var. Hele böyle final maçı ise. Gerilim, heyecan, her şey vardı.



Bazen kahramanlara ihtiyaç vardır. Bu müsabakanın değil, sezonun kahramanı kaptan Uğurcan oldu. Öyle kritik bir penaltı kurtardı ki; şampiyonluğun ilanı o sihirli dokunuş oldu.