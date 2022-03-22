Stefan Kuntz Portekiz karşısında tur için umutlu: Sadece savunma yapmayacağız!

17 yaşındaki bir çocuğa uzmanmış gibi "Neden takımda değilsin?" gibi bir soru sorulmaması lazım. Kadroya alınmamış. 90 dakika oynamamış bir oyuncuya 'Neden kadroya alınmadın?' diye sorulmaması lazım. Ben de takıma alırdım, "harika teknik direktör" diyeceklerdi. A Milli Takım'dan bahsediyoruz. En üst düzeydeki rekabetten bahsediyoruz. Hazır olamayan bir çocuğa bu sorulmamalı. Neden bunu ya da şunu almadın konuşulabilir. Ama çok genç oyuncu için bu sorulmamalı.