Stefan Kuntz'a isyan etti: Premier Lig'deki tek Türk golcü nerede?

"Yılın en kritik maçıydı, sonra?"

Hürriyet yazarı ve beIN Sports yorumcusu Uğur Meleke, Stefan Kuntz'u iki açıdan eleştirdi. Kuntz'un Portekiz maçındaki formasyonunu ve taktiğini ele alan Meleke, "Hatırlıyor musunuz, yılın en kritik maçı olan Portekiz karşılaşmasına 3'lü defansla çıktık biz. Daha önce hiç sol bek oynamamış Berkan Kutlu o maçta sol bek oynadı. Ama o maçtan sonra ne 3'lü defansı gördük ne de Berkan'ı!" dedi.