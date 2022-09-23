Stefan Kuntz'a isyan etti: Premier Lig'deki tek Türk golcü nerede?
Milli Takım, Lüksemburg ile içeride oynadığı maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Zayıf rakibi karşısında 3 kez geriye düşen Türkiye, son anlarda 1 puanı kurtardı. Maçın ardından hedefte oynattığı oyun ve kadro tercihleriyle Stefan Kuntz vardı. Spor yazarı Uğur Meleke, Kuntz'u eleştirdi.
Milli Takım'ın Lüksemburg karşısında son anlarda attığı golle beraberliği bile zor kurtarması eleştiri konusu oldu. Stefan Kuntz yönetimindeki milliler, daha önce gol dahi yemediği Uluslar Ligi C klasmanı grubunda ilk kez yenik duruma düştü. Maçın ardından hedefte Stefan Kuntz vardı.
"Yılın en kritik maçıydı, sonra?"
Hürriyet yazarı ve beIN Sports yorumcusu Uğur Meleke, Stefan Kuntz'u iki açıdan eleştirdi. Kuntz'un Portekiz maçındaki formasyonunu ve taktiğini ele alan Meleke, "Hatırlıyor musunuz, yılın en kritik maçı olan Portekiz karşılaşmasına 3'lü defansla çıktık biz. Daha önce hiç sol bek oynamamış Berkan Kutlu o maçta sol bek oynadı. Ama o maçtan sonra ne 3'lü defansı gördük ne de Berkan'ı!" dedi.
"Deniz Undav nerede?"
Meleke, ayrıca Stefan Kuntz'un milli takıma çağırmadığı bir ismi hatırlatarak şunları söyledi:
Hâlâ Deniz Undav’la ilgili sağlıklı bir bilgi yok ortada. TFF, Premier Lig’deki tek Türk asıllı santrfor Deniz’i kadroya davet etti mi? Bir yanıt aldı mı? Stefan Kuntz veya Hamit Altıntop'un bu konuda bir açıklama yapma niyetleri var mı acaba?
Deniz Undav kimdir?
Geçtiğimiz sezon Belçika'da lig şampiyonu olan St. Gillois'de Türk asıllı forvet Deniz Undav, 26 golle gol kralı olmuş ve "Belçika'da Yılın Oyuncusu" seçilmişti.
Bu başarısının ardından Premier Lig ekibi Brighton Hove Albion'a 7 milyon euro'ya transfer olan 26 yaşındaki Deniz'in Almanya vatandaşlığı da bulunuyor. Deniz şu anda Türkiye Milli Takımı'nda oynamak için kriterleri karşılıyor.