Süper Lig'in en değerli oyuncuları! İlk sırada o isim var...
Spor Toto Süper Lig'in değeri en yüksek 20 futbolcusu belli oldu. Avrupa kulüplerinin radarında olan isimlerin Transfermarkt verilerine göre değerleri...
İRFAN CAN KAHVECİ - 8 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin geçen yıl ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'den renklerine kattığı milli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
ALEXANDRU CICALDAU - 8 MİLYON EURO
İtalya Serie A ekibi Sampdoria'nın radarında olduğu ileri sürülen Galatasaray'ın Rumen yıldızının piyasa değeri 8 milyon euro. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 Süper Lig sınavında 4 gol, 2 asistle oynadı.
RACHID GHEZZAL - 9 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den bonservisini aldığı Cezayirli yıldız geçen sezon Süper Lig'de 8 gol, 17 asistle 25 gole katkıda bulunarak takımının şampiyonluğunda başrolü oynamıştı. Deneyimli oyuncu bu sezon ise ligde 27 maçta 3 gol attı, 4 asist yaptı.
ANDREAS CORNELIUS - 9 MİLYON EURO
Trabzonspor'un İtalyan ekibi Parma'dan sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine kattığı Danimarkalı golcü, 12 gol, 4 asistlik performansa imza attı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR - 9.5 MİLYON EURO
Trabzonspor'un genç yıldızı, bu sezon adeta yeniden doğdu. 22 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 26 maçta 7 gol, 2 asistlik performansıyla takımının zirvede yer almasında önemli rol oynadı.
FERDİ KADIOĞLU - 9.5 MİLYON EURO
Eski teknik direktör Vitor Pereira'nın süre vererek Fenerbahçe'ye kazandırdığı yıldız oyuncu, performansıyla alkış topladı. Fenerbahçe ile sözleşme yenileyen ve A Milli Takım'ı tercih eden 22 yaşındaki oyuncu, kanattaki verimli oyunuyla dikkat çekerken, 20 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.
MICHY BATSHUAYI - 10 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu, çok pozisyona girse de kaçırdıkları gollerle takımının çok maçta puan kaybetmesine neden oldu. 28 yaşındaki forvet, 12 gol, 5 asistle oynadı.
ANASTASIOS BAKASETAS - 10 MİLYON EURO
Trabzonspor'un Yunan yıldızı, bu sezon performansıyla parmak ısırttı. Bordo-mavili takımın Marek Hamsik ile birlikte oyun lideri olan tecrübeli futbolcu, 27 maçta 8 gol, 4 asistle 12 gole direkt katkı yaptı.
TREZEGUET - 10 MİLYON EURO
Başakşehir'in Premier Lig'in köklü kulübü Aston Villa'dan Ocak ayında kiraladığı Mısırlı yıldızın piyasa değeri 10 milyon euro. Kısa sürede kalitesini gösteren Trezeguet, Süper Lig'de 5 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı.
VICTOR NELSSON - 10 MİLYON EURO
Galatasaray'ın sezon başında 7 milyon euroya renklerine kattığı Danimarkalı yıldız, savunmadaki performansıyla değerini 10 milyon euroya yükseltti. Özellikle deplasmandaki Barcelona maçında rakip forvetlere adım attırmayan 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki tek golünü Göztepe'ye atmıştı.
ERSİN DESTANOĞLU - 10 MİLYON EURO
Geçen sezon Beşiktaş'ın 3 kupa kazanmasında önemli rol oynayan Ersin Destanoğlu, kalesindeki performansıyla değerini artıran isimler arasında yer aldı.
CYLE LARIN - 11 MİLYON EURO
Süper Lig'de geçen sezon Larin adeta küllerinden doğdu. 19 gol, 6 asistle Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Kanadalı futbolcu, milli takımının 36 yıl sonra Dünya Kupası vizesi almasında büyük pay sahibi oldu. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 karşılaşmada 6 gol attı, 1 asist yaptı.
KIM MIN JAE - 11 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek BJ Guoan'dan kadrosuna kattığı Güney Koreli futbolcu, savunmadaki başarısıyla sezonun en verimli transferleri arasında yer aldı. 25 yaşındaki savunmacı, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kadıköy'de Konyaspor'a atmıştı.
MIRALEM PJANIC - 11.5 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın transferin son gününde Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic beklenen katkıyı yapamadı. Sakatlığı nedeniyle birçok maç kaçıran Boşnak yıldız, Süper Lig'de 16 karşılaşmada sadece 2 gol pası verdi.
DIEGO ROSSI - 12.5 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'den kadrosuna kattığı Diego Rossi'nin piyasa değeri 18 milyon eurodan 12.5 milyon euroya düştü. Uruguaylı kanat oyuncusu, Süper Lig'de 23 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
ATTILA SZALAI - 13.5 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin Macar stoperi, Milan, Napoli, Chelsea ve West Ham gibi önemli kulüplerin radarına girdi. Sarı-lacivertli kulübün 20 milyon euro bonservis bedeli biçtiği 24 yaşındaki futbolcu, 27 karşılaşmada 1 gol attı, 2 asist yaptı.
MARCAO - 14 MİLYON EURO
Roma, Napoli ve bazı La Liga ekiplerinin takibe aldığı Marcao, özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla takdir topladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Nef Stadı'nda Barcelona ağlarını havalandıran Brezilyalı savunmacının Süper Lig'de ise golü bulunmuyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU - 15 MİLYON EURO
Bu sezon en büyük çıkışı yapan oyuncular arasında yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan genç oyuncu, Lyon ve Atletico Madrid'in radarına girdi. 23 yaşındaki futbolcu, 29 karşılaşmada 8 gol, 5 asistle 13 gole direkt katkı yaptı.
ALTAY BAYINDIR - 15.5 MİLYON EURO
Konyaspor deplasmanında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Fenerbahçe'nin genç file bekçisi, Giresunspor deplasmanında sahalara dönmüştü. Son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken 23 yaşındaki kaleci, Hollanda devi Ajax'ın yakın takibinde.
UĞURCAN ÇAKIR - 18 MİLYON EURO
Şampiyonluk yolunda yürüyen Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, 18 milyon euro piyasa değeri ile en yüksek futbolcu olarak göze çarpıyor. Uğurcan'ı Avrupa'dan çok sayıda kulüp istiyor.
Bu sezon 28 maçta forma giyen 25 yaşındaki milli eldiven, 10 maçta kalesini gole kapadı, bordo-mavili takımın başarısında büyük pay sahibi oldu.