Süper Lig'in en değerli oyuncuları! İlk sırada o isim var...

MICHY BATSHUAYI - 10 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu, çok pozisyona girse de kaçırdıkları gollerle takımının çok maçta puan kaybetmesine neden oldu. 28 yaşındaki forvet, 12 gol, 5 asistle oynadı.