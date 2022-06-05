Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor dünya yıldızının peşinde!

Ajansspor'un haberine göre, yıllık 1 milyon euro net maaş ve 275 bin euro'luk bonuslar teklif edilen oyuncunun kararı bekleniyor. Yarmolenko, West Ham'dan ise 3 milyon euro kazanıyor. Kulüpler anlaşırsa maaşın bir kısmı West Ham tarafından ödenmeye devam edecek.