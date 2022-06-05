05 Haziran 2022 - 10:47 Son Güncelleme:
Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor dünya yıldızının peşinde!
1
Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele edecek olan Ümraniyespor, kalıcı olmak istiyor. Bu amaçla transfer çalışmaları yapan İstanbul ekibinin hedefinde Premier Lig'den bir dünya yıldızı var.
05 Haziran 2022 - 10:47 Son Güncelleme:
2
Ümraniyespor, West Ham United forması giyen Ukraynalı golcü Andriy Yarmolenko'nun peşine düştü. İngiliz ekibinde yeterince forma şansı bulamayam Yarmolenko'ya teklif iletildi.
32 yaşındaki oyuncunun teklifi değerlendireceği belirtildi.
3
Ajansspor'un haberine göre, yıllık 1 milyon euro net maaş ve 275 bin euro'luk bonuslar teklif edilen oyuncunun kararı bekleniyor. Yarmolenko, West Ham'dan ise 3 milyon euro kazanıyor. Kulüpler anlaşırsa maaşın bir kısmı West Ham tarafından ödenmeye devam edecek.
4
Bir süredir adı Türk takımlarıyla anılan Yarmolenko için Süper Lig devlerinin de adı geçmişti. West Ham'da geçen sezon 19 maça çıkan tecrübel forvet 3 gol 1 asistle oynadı.