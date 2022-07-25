Taylan Antalyalı Galatasaray'a veda mı ediyor? Sürpriz talip
Galatasaray'da 2019 yılından bu yana birçok şans bulan ancak ilk sezonu haricinde hayal kırıklığı yaratan Taylan Antalyalı, takıma veda edebilir. 27 yaşındaki oyuncuya Süper Lig'den talip çıktı.
Galatasaray'ın geçen sezon en çok eleştirilen isimlerinden biri olan Taylan Antalyalı'ya sürpriz bir teklif geldi. Giresunspor'un istediği Taylan, Galatasaray'da bu sezon ilk 11 oyuncusu olarak düşünülmüyor. Hatta alternatif kadroda da yer bulamayacağı düşünülen tecrübeli oyuncu, kendi pozisyonunda 3. tercih durumuna düştü.
Fanatik'in haberine göre, Okan Buruk'un planlarında yer almayan Taylan için Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş istekli. Oyuncunun da istemesi durumunda transfer gerçekleşebilir ve Taylan'ın 3 yıllık Galatasaray macerası sona erebilir.
Fatih Terim'le geçirdiği ilk sezon olan 2019-2020 sezonunda zorunluluktan ötürü 6 numara oynayan ve bunda başarı sağlayan Taylan, sonraki 2 sezonda çıkışını sürdürememişti. Taraftarın en çok eleştirdiği isimlerden olan 27 yaşındaki orta saha, bireysel hatalarıyla hedef tahtasına oturtulmuştu.