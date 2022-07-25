Taylan Antalyalı Galatasaray'a veda mı ediyor? Sürpriz talip

Galatasaray'ın geçen sezon en çok eleştirilen isimlerinden biri olan Taylan Antalyalı'ya sürpriz bir teklif geldi. Giresunspor'un istediği Taylan, Galatasaray'da bu sezon ilk 11 oyuncusu olarak düşünülmüyor. Hatta alternatif kadroda da yer bulamayacağı düşünülen tecrübeli oyuncu, kendi pozisyonunda 3. tercih durumuna düştü.