TFF Başkanı'nın yaptığı görüşme kafa karıştırdı! Kuntz ile Hamit Altıntop beraber mi gidecek?

Altıntop sahip çıktı

Milli Takım, tatsız geçen 2 maçlık maratondan zararlı çıktı. Lüksemburg'dan son dakikalarda alınan beraberlik ve Faroe Adaları mağlubiyet, keyifleri kaçırdı. Stefan Kuntz'un istifası tartışılırken Alman hoca net bir diller istifayı düşünmediğini söyledi.

Kuntz'u göreve getiren Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da "Ben diyorum işte, Kuntz görevde kalacak" diyerek hocaya sahip çıktı.