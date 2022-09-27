TFF Başkanı'nın yaptığı görüşme kafa karıştırdı! Kuntz ile Hamit Altıntop beraber mi gidecek?
Milli Takım'da Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları ortalığı karıştırdı. Zayıf rakiplere karşı galibiyet alınamaması Stefan Kuntz'un koltuğunu salladı. Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, 'Kuntz devam edecek' dedi ancak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı görüşme ortaya çıktı ve kafalar karıştı.
Altıntop sahip çıktı
Milli Takım, tatsız geçen 2 maçlık maratondan zararlı çıktı. Lüksemburg'dan son dakikalarda alınan beraberlik ve Faroe Adaları mağlubiyet, keyifleri kaçırdı. Stefan Kuntz'un istifası tartışılırken Alman hoca net bir diller istifayı düşünmediğini söyledi.
Kuntz'u göreve getiren Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da "Ben diyorum işte, Kuntz görevde kalacak" diyerek hocaya sahip çıktı.
Ancak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Samet Aybaba ile görüşmesi ve Aybaba'nın bu görüşmeyi doğrulayarak, "Milli Takım'la ilgili görüştük" demesi kafaları karıştırdı.
Milliyet gazetesi yazarı Ercan Güven, köşesine taşıdığı görüşmeyle ilgili şunları yazdı:
Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yeni teknik direktör arayışlarına başlamış ve Samet Aybaba ile 1,5 saatlik bir görüşme yapmış. Dedikodu değil, açık kaynak… Usta gazeteci Gürel Yurttaş duyum almış, Samet Aybaba’ya teyit ettirmiş. “Evet” demiş Aybaba, “Türk futbolu ve milli takım hakkında konuştuk başkanla”
Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yeni teknik direktör arayışlarına başlamış ve Samet Aybaba ile 1,5 saatlik bir görüşme yapmış. Dedikodu değil, açık kaynak… Usta gazeteci Gürel Yurttaş duyum almış, Samet Aybaba’ya teyit ettirmiş. “Evet” demiş Aybaba, “Türk futbolu ve milli takım hakkında konuştuk başkanla”
Hamit Altıntop ile Mehmet Büyükekşi'nin Milli Takım hocası konusunda karşı karşıya gelme ihtimali, TFF'de görev değişikliği ihtimali doğuruyor. İddialar, Stefan Kuntz'un görevden alınması halinde Hamit Altıntop'un da gidebileceği yönünde.
Altıntop, TRT Spor'daki son açıklamaları sonrası da söyledikleriyle değil, üslubuyla tepki çekmişti.
Altıntop'un masaya vurarak konuşması, cümle sonlarında "ya" vurguları ve sert üslubu, birçok eleştiri aldı.