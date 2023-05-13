TFF'den yeni yabancı kuralı! 4 maddede anlaşma sağlandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile bir araya geldi. TFF'nin Riva'daki merkezinde bir araya gelen taraflar uzun toplantıda önemli konular hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki temsilciler, yabancı kontenjanı konusundaki görüşlerini aktardı. Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı arasında gerçekleştirilen dev zirvenin ayrıntılarına netleşti.

F.BAHÇE HARİÇ BAŞKANLAR KATILMADI

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı arasındaki dev toplantıda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Herkesin sonucunu merakla beklediği görüşmeye Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un dışında, dört büyüklerin başkanlarının yer almaması dikkat çekici bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un başkanlar düzeyinde temsil edilmediği görüldü. Galatasaray adına toplantıya katılan isimler Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ile hukuktan sorumlu yönetici Can Natan oldu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın ilk olarak yabancı kuralı üzerinde kendi içinde bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu'yla yapılan görüşme öncesinde ağırlıklı olarak 4 başlıklı üzerinde anlaşma sağlandığı vurgulandı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşmesinde anlaşma sağlanan 4 madde şu şekilde oldu:

1-) Kulüplerin 12-14 yabancı ile sözleşme yapması için izin verilsin.

2-) Sahada 11 yabancı futbolcu aynı anda yer alabilsin.

3-) Sahada yer alan yerli futbolcular için teşvik verilsin, bu teşviği Türkiye Futbol Federasyonu üstlensin.

4-) Kadrodaki 35 olan oyuncu sayısı 30'a indirilsin.

F.BAHÇE ORTAK KARARA UYACAK

Fenerbahçe Kulübü'nün Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısında geç kalındığı için mevcut düzenlemenin 8+3 olarak devamını istediği ancak çıkan ortak karara da uyacağı belirtildi. Akdeniz ekibi Antalyaspor'un toplantıda altyapıdan bir oyuncunun oynatılması fikrini ortaya attığı ancak destek bulamadığı öğrenildi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bu görüşmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ile toplantıya oturduğu vurgulandı.

Nevzat Dindar / Milliyet