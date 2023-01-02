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FutbolTrabzonspor Visca'nın yerine 3 yerli ismi gündemine aldı
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02 Ocak 2023 - 09:38 | Son Güncelleme:

Trabzonspor Visca'nın yerine 3 yerli ismi gündemine aldı

Futbol

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Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor bu sezona istediği gibi giremedi. Şu anda lider Galatasaray'ın 7 puan arkasında olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı takviye istiyor. Özellikle takımın en önemli kozlarından Edin Visca'nın da sakatlanmasıyla Avcı, o bölgeye 3 yerli aday belirledi.

02 Ocak 2023 - 09:38 | Son Güncelleme:
2Visca sonrası arayış

Visca sonrası arayış

Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Formu düşük olan oyuncuların yerine yeni isimler bakan Abdullah Avcı ve ekibi, devre arası için yönetime taleplerini iletmişti.
Takviye yapılacak bölgelere Edin Visca'nın sakatlığı sonrası bir yenisi eklendi: Sol kanat.

3Hedefte 3 isim var

Hedefte 3 isim var

Trabzonspor'un ilk hedefi sol kanada yerli bir isim almak. Fanatik'teki habere göre Abdullah Avcı, hedefine 3 oyuncuyu aldı. Avcı'nın yönetime ilettiği listede Efecan Karaca, Halil Akbunar ve Serdar Gürler var.

4Hepsinin bonservisi var

Hepsinin bonservisi var

Efecan Alanyaspor'da, Halil Westerlo'da, Serdar ise Başakşehir'de forma giyiyor. 3 oyuncu arasından mali olarak kulübe en az yük olacak isim tercih edilecek.

Trabzonspor'un sol kanat için yabancı alternatifi ise eski aşkı Masouras.

5Masouras zor

Masouras zor

Olympiakos forması giyen 29 yaşındaki kanat-forvetin maliyeti ise biraz yüksek. Trabzonspor'un transfer etme ihtimali düşük olsa da duruma göre Masouras için nabız yoklanacak.

Yunan oyuncunun piyasa değeri 7.5 milyon euro.

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