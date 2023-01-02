Trabzonspor Visca'nın yerine 3 yerli ismi gündemine aldı
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor bu sezona istediği gibi giremedi. Şu anda lider Galatasaray'ın 7 puan arkasında olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı takviye istiyor. Özellikle takımın en önemli kozlarından Edin Visca'nın da sakatlanmasıyla Avcı, o bölgeye 3 yerli aday belirledi.
Visca sonrası arayış
Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Formu düşük olan oyuncuların yerine yeni isimler bakan Abdullah Avcı ve ekibi, devre arası için yönetime taleplerini iletmişti.
Takviye yapılacak bölgelere Edin Visca'nın sakatlığı sonrası bir yenisi eklendi: Sol kanat.
Hedefte 3 isim var
Trabzonspor'un ilk hedefi sol kanada yerli bir isim almak. Fanatik'teki habere göre Abdullah Avcı, hedefine 3 oyuncuyu aldı. Avcı'nın yönetime ilettiği listede Efecan Karaca, Halil Akbunar ve Serdar Gürler var.
Hepsinin bonservisi var
Efecan Alanyaspor'da, Halil Westerlo'da, Serdar ise Başakşehir'de forma giyiyor. 3 oyuncu arasından mali olarak kulübe en az yük olacak isim tercih edilecek.
Trabzonspor'un sol kanat için yabancı alternatifi ise eski aşkı Masouras.
Masouras zor
Olympiakos forması giyen 29 yaşındaki kanat-forvetin maliyeti ise biraz yüksek. Trabzonspor'un transfer etme ihtimali düşük olsa da duruma göre Masouras için nabız yoklanacak.
Yunan oyuncunun piyasa değeri 7.5 milyon euro.