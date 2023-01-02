Trabzonspor Visca'nın yerine 3 yerli ismi gündemine aldı

Hepsinin bonservisi var

Efecan Alanyaspor'da, Halil Westerlo'da, Serdar ise Başakşehir'de forma giyiyor. 3 oyuncu arasından mali olarak kulübe en az yük olacak isim tercih edilecek.

Trabzonspor'un sol kanat için yabancı alternatifi ise eski aşkı Masouras.