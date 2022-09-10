Transfer dönemi sona erdi! Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu
Türkiye'de yaz transfer ve tescil döneminin sona ermesi ile birlikte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kadrolarına dikkat çeken isimleri dahil etti. Transfer yarışına dönen sezonun ardından Spor Toto Süper Lig'in en değerli oyuncusu belli oldu. İşte Spor Toto Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu...
DİEGO ROSSİ / 14.5 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin yıldızı Diego Rossi transfer döneminin sona ermesinin ardından listede 10'uncu sırasında yer aldı. Uruguaylı oyuncunun güncel piyasa değeri transfermarkt'ta 14 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. 24 yaşındaki Diego Rossi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.
BERTRAND TRAORE / 16 MİLYON EURO
Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir'den listeye giren tek isim Bertrand Traore oldu. 27 yaşındaki oyuncu, kısa bir süre önce kiralık olarak Aston Villa'dan Başakşehir'e geldi. Bertrand Traore'nin güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor. Tecrübeli futbolcu Spor Toto Süper Lig'in en değerli 9'uncu oyuncusu konumunda.
ALTAY BAYINDIR / 16 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin kaptanı ve tecrübeli file bekçisi Altay Bayındır yeni transferlere rağmen listenin üst sıralarında yer aldı. 24 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor. Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.
DELE ALLİ / 16 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın bu sezon en dikkat çeken transferi Dele Alli oldu. Transfer döneminde Premier Lig pazarına ağırlık veren siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Dele Alli için Everton'la yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı aktarıldı. Dele Alli'nin güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
KEREM AKTÜRKOĞLU / 16.5 MİLYON EURO
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu listede altıncı sırada yer aldı. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor. Transfer döneminde Galatasaray'daki geleceği merak edilen Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.
YUSUF YAZICI / 17 MİLYON EURO
Trabzonspor'dan Lille'e rekor bedelle transfer olan Yusuf Yazıcı sezon başında evine geri döndü. Bordo-mavililer, 25 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor. Tecrübeli futbolcu şu anda Süper Lig'in en değerli beşinci oyuncusu konumunda.
UĞURCAN ÇAKIR / 18 MİLYON EURO
Trabzonspor'un bir diğer milli yıldızı Uğurcan Çakır, Spor Toto Süper Lig'in en değerli kalecisi unvanının sahibi oldu. 26 yaşındaki eldivenle bordo-mavililer 30 Haziran 2027'ye kadar yeni sözleşme imzaladı. Uğurcan Çakır'ın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
NATHAN REDMOND / 18 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği Nathan Redmond, Spor Toto Süper Lig'in en değerli üçüncü futbolcusu. 28 yaşındaki İngiliz oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş, Nathan Redmond'la 1 yıllık anlaşma imzaladı.
LUCAS TORREİRA / 20 MİLYON EURO
Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray'ın transfer bombaları arasında yer alan Lucas Torreira'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Uruguaylı futbolcu için sarı-kırmızılılar 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Lucas Torreira, Spor Toto Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek ikinci oyuncu oldu.
MAURO ICARDİ / 22 MİLYON EURO
Galatasaray'ın transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği Mauro Icardi, Spor Toto Süper Lig'de güncel piyasa değeri en yüksek oyuncu oldu. Paris Saint Germain'den kiralanan oyuncunun maaşının 750 bin euroluk bölümünü Galatasaray'ın ödeyeceği kaydedildi. Mauro Icardi'nin güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
Hakan Kurt / Milliyet