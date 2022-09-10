Transfer dönemi sona erdi! Süper Lig'in en değerli futbolcusu belli oldu

UĞURCAN ÇAKIR / 18 MİLYON EURO

Trabzonspor'un bir diğer milli yıldızı Uğurcan Çakır, Spor Toto Süper Lig'in en değerli kalecisi unvanının sahibi oldu. 26 yaşındaki eldivenle bordo-mavililer 30 Haziran 2027'ye kadar yeni sözleşme imzaladı. Uğurcan Çakır'ın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

NATHAN REDMOND / 18 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği Nathan Redmond, Spor Toto Süper Lig'in en değerli üçüncü futbolcusu. 28 yaşındaki İngiliz oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Beşiktaş, Nathan Redmond'la 1 yıllık anlaşma imzaladı.