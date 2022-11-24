Tudor forvetini Süper Lig devinde buldu! Marsilya nabız yokluyor

Hırvat teknik adam Igor Tudor, Marsilya'daki başarısını devam ettirmek için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bir dönem Süper Lig'de de çalışan 44 yaşındaki Tudor, sezon başında Marsilya'nın başına geçmişti. İlk haftaları çalkantılı ve gergin geçse de Tudor, sonraki dönemde işleri hayli iyi şekilde toparladı.