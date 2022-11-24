Tudor forvetini Süper Lig devinde buldu! Marsilya nabız yokluyor
Bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Karabükspor'u da çalıştıran Igor Tudor, şu sıralar Fransız devi Marsilya'nın başında. Tudor, takımına golcü takviyesi istiyor ve hedefinde Süper Lig'den bir isim var.
Hırvat teknik adam Igor Tudor, Marsilya'daki başarısını devam ettirmek için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bir dönem Süper Lig'de de çalışan 44 yaşındaki Tudor, sezon başında Marsilya'nın başına geçmişti. İlk haftaları çalkantılı ve gergin geçse de Tudor, sonraki dönemde işleri hayli iyi şekilde toparladı.
Tudor, iyi gidişi sürdürmek için devre arası transfer döneminde Beşiktaş'ın forveti Jackson Muleka'nın transfer edilmesini istedi.
Kongolu golcü siyah beyazlılarda yeterince şans bulamıyor.
Fanatik'teki habere göre, Muleka'yı isteyen Marsilya Beşiktaş'a oyuncunun durumunu sordu. Bu sezon 12 maçta sadece 676 dakika forma şansı bulabilen Muleka 5 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş yönetimi son kararı Şenol Güneş'e bıraktı ve Güneş, ocak ayında Muleka'nın kalıp kalmayacağını belirleyecek.
Muleka'nın da Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı bildirildi. 23 yaşındaki oyuncu daha önce Belçika ekibi Standard Liege'de oynamıştı.