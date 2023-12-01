UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Beşiktaş ve Fenerbahçe yenilgilerinin etkisi

.Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Galatasaray, önceki akşam Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İngiliz devi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde ise beklemediğimiz mağlubiyetler aldık...

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjælland'a 6-1 mağlup olurken Beşiktaş, Avrupa'dan elenmiş olsa da Club Brugge'u sahasında 5-0 mağlup oldu.

3 TAKIMLA ŞAMPİYONLAR LİGİ



UEFA ülke puanında bu sezonki sonuçlar baz alınarak yapılan sıralamada Türkiye ilk sırada yer alıyor. İlk iki sıradaki yerin korunması halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 Türk takımı yer alabilir. Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısı artık 32’den 36’ya çıkacak ve 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.

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CELTIC VE ANTWERP YENİLİNCE...

Ülke puanı sıralamasında rakibimiz olan İskoçya ve Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcileri Celtic ve Royal Antwerp'in aldığı sonuçlar hezimet gecesinin ardından bu nebze moral oldu. Celtic deplasmanda Lazio'ya 2-0 mağlup olurken, Royal Antwerp ise Shakhtar Donetsk karşısında 1-0'lık yenilgi aldı. Bu durumda puan olarak istediğimiz noktaya gelemesek de sıralamada yerimiz değişmedi.

İŞTE UEFA ÜLKE SIRALAMASI

UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde;

1- İngiltere: 95,428 puan

2- İspanya: 83,864 puan

3- İtalya: 79,426 puan

4- Almanya: 78,841 puan

5- Fransa: 57,664 puan

6- Hollanda: 57,500 puan

7- Portekiz: 50,482 puan

8- Belçika: 44.200puan

9- TÜRKİYE: 35,600 puan

10- İskoçya: 33.650 puan

11- Çekya: 31.800 puan

12- İsviçre: 31.775 puan