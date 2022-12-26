Uğur Meleke, Galatasaray'dak büyük değişimi gözler önüne serdi
Galatasaray, İstanbulspor maçını 2-1 kazanırken en dikkat çeken iki detay, duran top organizasyonları ve orta sahadaki dominant oyun oldu. Galatasaray'ın özellikle geçen sezonki orta saha kurgusu ile bu sezonki orta saha kurgusu arasında dağlar kadar fark var. Hürriyet yazarı Uğur Meleke, bu değişime dikkat çekti.
Süper Lig'de Dünya Kupası arası sonrası mücadele yeniden başladı ve liderlik koltuğu el değiştirdi. Trabzonspor'a kaybeden Fenerbahçe'nin yerine İstanbulspor'u yenen Galatasaray, liderliğe oturdu.
Sarı kırmızılılar İstanbulspor'u 2-1 yenerken orta saha kalitesi dikkat çekti. Hürriyet yazarı Uğur Meleke, geçen sezondan bu yana değişen orta sahayı anlattı.
"Geçen sezon oynayanlar nerelerde..."
Meleke, geçen sezonki kadro ile şimdiki kadronun farkını şöyle anlattıi:
Berkan Kutlu, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Ömer Bayram, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan... Bu liste, geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın orta üçlüde denediği tüm oyuncuları içeriyor. Şu anda bu isimlerden sadece biri takımda. Biri futbolu bıraktı, biri kulüpsüz, ikisi Ankaragücü’nde, üçü ikinci ligde top koşturuyorlar...
"En gösterişsiz Midtsjö, patronluk etti"
Meleke ayrıca Midtsjö'ye özel bir parantez açarak, "Mevcut Galatasaray yönetimini ve teknik ekibini, yukarıdaki listenin neredeyse tamamıyla yolları ayırıp bugün Torreira-Oliveira-Midtsjö-Mertens’i içeren bir rotasyon yarattıkları için tebrik etmek lazım öncelikle. Sezon başı bu rotasyonun en gösterişsiz gözüken isimlerinden biri olan Midtsjö, dün bir Süper Lig maçında ilk yarıya patronluk etti" detayını verdi.