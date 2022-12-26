Uğur Meleke, Galatasaray'dak büyük değişimi gözler önüne serdi

"En gösterişsiz Midtsjö, patronluk etti"

Meleke ayrıca Midtsjö'ye özel bir parantez açarak, "Mevcut Galatasaray yönetimini ve teknik ekibini, yukarıdaki listenin neredeyse tamamıyla yolları ayırıp bugün Torreira-Oliveira-Midtsjö-Mertens’i içeren bir rotasyon yarattıkları için tebrik etmek lazım öncelikle. Sezon başı bu rotasyonun en gösterişsiz gözüken isimlerinden biri olan Midtsjö, dün bir Süper Lig maçında ilk yarıya patronluk etti" detayını verdi.