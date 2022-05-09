Geri Dön
Futbol Uğurcan Çakır'a Premier Lig'den bir talip daha! 3 takım istiyor
Haberler Futbol Haberleri Uğurcan Çakır'a Premier Lig'den bir talip daha! 3 takım istiyor
Abone Ol Google News
09 Mayıs 2022 - 10:21 Son Güncelleme:

Uğurcan Çakır'a Premier Lig'den bir talip daha! 3 takım istiyor

Futbol

1

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır daha önce, "Trabzonspor'la şampiyonluk yaşayıp yurt dışında oynamak istiyorum. Hedefim Premier Lig" demişti. Uğurcan Çakır'a Premier Lig'den 3 takım talip oldu. Daha önce adı geçen Newcastle United ve Leeds United'ın ardından lige yeniden yükselen Fulham da Uğurcan'ı istiyor.

09 Mayıs 2022 - 10:21 Son Güncelleme:
2

Trabzonspor'un bu sezonki şampiyonluğunda büyük payı olan Uğurcan Çakır Avrupa yolcusu. 26 yaşındaki kaleci, hayalinin Premier Lig olduğunu açıklamıştı. Birçok büyük ligden takımların takip ettiği Uğurcan için şimdilik 3 İngiliz takımının adı geçiyor: Leeds United ve Newcastle United ve son olarak Fulham.

3

 Fulham, Premier Lig'e tekrar yükseldikten sonra kalıcı olmak için transfer çalışmalarına başladı. Piyasa değeri 18 milyon euro olan Uğurcan için Trabzonspor'un 20-25 milyon euro civarında bir beklentisi var. Bu ücreti ödemeyi kabul eden kulüp Uğurcan'la görüşebilecek. Uğurcan da Trabzonsor'un menfaatlerine uygun hareket edecek.

4

Piyasa değeri 18 milyon Euro olan milli kaleci bu sezon Trabzonspor formasıyla 40 maçta oynarken, kalesinde 38 gol gördü. 26 yaşındaki file bekçisi 13 maçta ise kalesini gole kapattı. Uğurcan 18 kez de A Milli Takım formasını terletti.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
SIRADAKİ HABER