Uğurcan Çakır'a Premier Lig'den bir talip daha! 3 takım istiyor

Fulham, Premier Lig'e tekrar yükseldikten sonra kalıcı olmak için transfer çalışmalarına başladı. Piyasa değeri 18 milyon euro olan Uğurcan için Trabzonspor'un 20-25 milyon euro civarında bir beklentisi var. Bu ücreti ödemeyi kabul eden kulüp Uğurcan'la görüşebilecek. Uğurcan da Trabzonsor'un menfaatlerine uygun hareket edecek.