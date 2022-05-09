Uğurcan Çakır'a Premier Lig'den bir talip daha! 3 takım istiyor
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır daha önce, "Trabzonspor'la şampiyonluk yaşayıp yurt dışında oynamak istiyorum. Hedefim Premier Lig" demişti. Uğurcan Çakır'a Premier Lig'den 3 takım talip oldu. Daha önce adı geçen Newcastle United ve Leeds United'ın ardından lige yeniden yükselen Fulham da Uğurcan'ı istiyor.
Trabzonspor'un bu sezonki şampiyonluğunda büyük payı olan Uğurcan Çakır Avrupa yolcusu. 26 yaşındaki kaleci, hayalinin Premier Lig olduğunu açıklamıştı. Birçok büyük ligden takımların takip ettiği Uğurcan için şimdilik 3 İngiliz takımının adı geçiyor: Leeds United ve Newcastle United ve son olarak Fulham.
Fulham, Premier Lig'e tekrar yükseldikten sonra kalıcı olmak için transfer çalışmalarına başladı. Piyasa değeri 18 milyon euro olan Uğurcan için Trabzonspor'un 20-25 milyon euro civarında bir beklentisi var. Bu ücreti ödemeyi kabul eden kulüp Uğurcan'la görüşebilecek. Uğurcan da Trabzonsor'un menfaatlerine uygun hareket edecek.
Piyasa değeri 18 milyon Euro olan milli kaleci bu sezon Trabzonspor formasıyla 40 maçta oynarken, kalesinde 38 gol gördü. 26 yaşındaki file bekçisi 13 maçta ise kalesini gole kapattı. Uğurcan 18 kez de A Milli Takım formasını terletti.