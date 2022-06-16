Umut Bozok talep etti, Kasımpaşa opsiyonu kullanmadı! Her şey Galatasaray'a gidebilmek için mi?
Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ligi 20 golle bitirmişti. Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Umut için İstanbul ekibi, Lorient'e 1.5 milyon euro'luk opsiyonu ödeyerek bonservisini alma kararı almıştı. Ancak bu işlem gerçekleşmedi.
Kasımpaşa'da Umut Bozok sürprizi yaşanıyor. Süper Lig'de hayli iyi bir sezon geçiren Umut, sezon ortasında Kasımpaşa tarafından opsiyonu kullanılarak satın alınacaktı. Lorient'e opsiyonun kullanılacağı iletilmiş ve ödeme günü için haziran ayı beklenmeye başlanmıştı. Ancak işlem gerçekleşmedi ve Umut, Fransa'ya döndü.
Gelen bilgilere göre Umut, Kasımpaşa'dan ricacı oldu ve opsiyonun kullanılmamasını istedi. Çocukluğundan beri Galatasaray taraftarı olan ve bunu her fırsatta dile getiren Umut'un, sarı kırmızılıların ilgisi karşısında böyle bir karar aldığı belirtildi.
Galatasaray'dan "Seçim gerçekleşinceye kadar hiçbir yere gitme, bizi bekle" mesajını aldığı iddia edilen Umut, Lorient'e dönerek sarı kırmızılılara gelişini kolaylaştırmak istiyor. Kasımpaşa'ya transfer olması halinde en az 5 milyon euro'ya satılacak olan Umut, böylece daha cüzi bir bonservisle Galatasaray'a gidebilecek.
Lorient, oyuncuyu bir kez daha kiralamayı kesinlikle düşünmüyor. Satış işlemi için görüşülecek ve bonservis miktarı belirlenecek. Galatasaray'da Cenk Ergün transferle bizzat ilgileniyor.