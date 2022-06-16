Umut Bozok talep etti, Kasımpaşa opsiyonu kullanmadı! Her şey Galatasaray'a gidebilmek için mi?

Gelen bilgilere göre Umut, Kasımpaşa'dan ricacı oldu ve opsiyonun kullanılmamasını istedi. Çocukluğundan beri Galatasaray taraftarı olan ve bunu her fırsatta dile getiren Umut'un, sarı kırmızılıların ilgisi karşısında böyle bir karar aldığı belirtildi.