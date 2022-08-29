Valencia ile anlaşma tamam! Fenerbahçe'de hedef Maxi Gomez

Fenerbahçe uzun süredir planladığı forvet transferinde sona ilk kez bu kadar yakın. Birçok isimle görüşen sarı lacivertliler, haftalardır gündemde olan Maxi Gomez'i bitiriyor. Valencia ile bonservis miktarı ve ödeme planları konusunda bir türlü orta yolu bulamayan Fenerbahçe, İspanyol kulübünü nihayet ikna etti.

İki kulüp arasında sadece prosedürler kaldı.