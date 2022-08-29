Valencia ile anlaşma tamam! Fenerbahçe'de hedef Maxi Gomez
Fenerbahçe uzun süredir peşinde koştuğu Maxi Gomez transferini sonuçlandırmaya yakın. Oyuncunun kulübü Valencia ile şartlar konusunda nihayet anlaşan Fenerbahçe'de iş artık Gomez'e kaldı. Uruguaylı forvet de ikna edilirse imzalar atılacak.
Fenerbahçe uzun süredir planladığı forvet transferinde sona ilk kez bu kadar yakın. Birçok isimle görüşen sarı lacivertliler, haftalardır gündemde olan Maxi Gomez'i bitiriyor. Valencia ile bonservis miktarı ve ödeme planları konusunda bir türlü orta yolu bulamayan Fenerbahçe, İspanyol kulübünü nihayet ikna etti.
İki kulüp arasında sadece prosedürler kaldı.
Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, prosedürler halledilene kadar Valencia, Fenerbahçe'nin Maxi Gomez'le görüşmesine izin verdi. Tarafların resmi görüşme yapması için artık her şey hazır.
Fenerbahçe'nin Gomez için 2.5 milyon euro maaş ödeyeceği tahmin ediliyor. Oyuncunun bonservis bedeli ise henüz netleşmedi ancak transferin 8 milyon euro bandında bitmesi bekleniyor. Valencia, ilk etapta 12 milyon euro talep etmiş, sonrasında ise pazarlıklar başlamıştı.
26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 32 maçta 5 gol 3 asistle oynadı. Gomez'in Valencia kariyerinde ise 108 maçta 22 gol 12 asisti var.
Uruguaylı forvet bu sezon ise 2 maçta toplam 89 dakika forma giydi ancak skora etki edemedi.