Vedat Muriqi'in faturası çok ağır! Okan Buruk istiyor ancak...
Galatasaray'da forvet konusunda gelişme yaşanıyor. Bir süredir Okan Buruk'un özel talebi üzerine Vedat Muriqi için girişimler başlamıştı. Girişimlerin henüz ilk aşamasında, yani maliyet analizi kısmında iş tıkandı. Muriqi, Galatasaray'a tuzlu geldi. Transfer şimdilik rafa kalktı.
Transfer rafa kalktı
Galatasaray'da Vedat Muriqi transferi rafa kalktı. Transfer döneminin sonlarına doğru bir sürpriz yaşanmaz ise Muriqi, sarı kırmızılı formaya giyemeyecek. Sebebi ise Galatasaray yönetiminin maliyet analizi sonrası Kosovalı golcünün faturasının oldukça kabarık olması.
Lazio 12 milyon euro'da ısrarcı
Hürriyet'in haberine göre, Vedat Muriqi'in Galatasaray'a olası bir 4 yıllık imzasının bedeli vergiler hariç tam 22 milyon euro. Lazio, kiralamaya yanaşmıyor ve satılık düşünüyor. Bonservis bedelinde de kolaylık sağlamayan İtalyan ekibi, 12 milyon euro'da ısrarcı.
Marcao bile ancak o kadar edecek
Galatasaray'ın 12 milyon euro bonservis ödeyebilecek gücü yok. Takımın en değerli ismi Marcao'yu dahi ancak 12-15 milyon euro'ya göndermek üzere olan sarı kırmızılılar, bu paraya birçok transfer yapmak amacında ve tek bir oyuncuda kullanmak istemiyor.
Vedat tavan maaş istiyor
Ayrıca tüm paranın Vedat'a verilmesi halinde bile iş bitmiyor çünkü Kosovalı golcünün maaşı da çok yüksek. Galatasaray'ın "tavan maaş" olarak belirlediği rakam Muslera'nın da maaşı olan 2.5 milyon euro. Muriqi de yıllık 2.5 milyon euro'dan 4 yıllık kontrat istiyor.
Vedat olmazsa Eldor
Böylece oyuncunun Galatasaray'a maliyeti henüz vergiler işin içine girmeden 22 milyon euro'yu buluyor. Lazio ilerleyen dönemde kiralama opsiyonuna sıcak bakmazsa transferin tamamen yattığı söylenebilir. Vedat'ın alternatifi ise Roma'da oynayan Eldor Shomurodov olarak belirlendi.