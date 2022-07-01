Vedat Muriqi'in faturası çok ağır! Okan Buruk istiyor ancak...

Marcao bile ancak o kadar edecek

Galatasaray'ın 12 milyon euro bonservis ödeyebilecek gücü yok. Takımın en değerli ismi Marcao'yu dahi ancak 12-15 milyon euro'ya göndermek üzere olan sarı kırmızılılar, bu paraya birçok transfer yapmak amacında ve tek bir oyuncuda kullanmak istemiyor.